籌罷王浩宇經費 群募活動明於平台「嘖嘖」上線

「罷免王浩宇」團體日前宣布第一階段連署書的數量已達標，預計7月20日將提議資料送交中選會，並著手籌畫第二階段連署，為籌出足夠人力和宣傳費用等相關資源，將在「嘖嘖」平台上推出群眾募資活動，預計於明天早上10點上線。

罷王總部表示，6月30日總部成立後即宣布第一階段連署書的數量已達標，預計於7月20日將第一階段提議資料送交中選會。由於第二階段連署門檻為此屆議員中壢總投票數的10%，最少要31510份，且要在公告的40天內完成，相對於第一階段，難度非常高。

罷王總部規劃了行動計畫，三階段都必須要投入相關資源，其中人力和宣傳費用的投入非常可觀，加上罷王團體為全公民組成，沒有政黨的奧援，只能訴諸群眾支持，因此決定在線上募資平台「嘖嘖」發起群募活動，籌措罷王經費。

對此，王浩宇回應，近日罷免案非常多，他認為社會大眾普遍期待有一個和諧的社會，自己該做的事仍會繼續做，無論罷免結果如何，都尊重。

罷王行動發起人兼領銜人也是現任公益傳播基金會執行長唐平榮說，「嘖嘖」是催生許多社會議題的群募平台，「罷王」團隊也非常榮幸成為第一個罷免市議員的募資專案，台灣民眾對於王浩宇利用在網路媒體上進行造謠抹黑、製造對立博取聲量已經相當厭惡，雖然很多民眾戶籍不在中壢，不能實質連署和投罷免票，但這種錯誤價值必須要靠全民的力量才能夠有效去除，相信全台灣的民眾都會很願意「用新台幣」來下架他，終結這種錯誤價值的蔓延。

對於將來群募資金上的運用，唐平榮表示，自己任職於公益基金會，對於善款的運用有一定的經驗，絕對會做到公開、透明及不浪費。若最後有結餘，會將款項捐助給桃園在地社福單位，造福弱勢。