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民進黨520發起線上入黨 台中黨部迄6月底有2178人申請
民主進步黨主席蔡英文就任後，綠營發起「辣台派集合！520入黨行動上線」截至6月底，台中市黨部有2178人申請入黨，增加近一成。台中市黨部主委李天生說，將繼續爭取更多社會力量加入民進黨陣營。
李天生說，截至6月底，台中市民進黨員共有2萬5千420人，其中終身黨員132人，依統計黨員年齡結構有些偏高。黨部將擴大栽培年輕世代的優秀人才，在老幹新枝的基礎上，並肩邁進。
李天生指出，蔡英文主席520上任後交付三任務都是要持續吸引更多年輕人加入，台中市截至6月底申請達到2178人，入黨人選多數為年輕朋友，並且是經由網路自主加入，顯示民進黨的理念獲得年輕一輩的認同和支持，未來台中市黨部將繼續努力壯大民進黨團隊，適時反應民意，為台中市民爭取更大的福祉。
民進黨台中市黨部完成改選作業，計選出新任主委1位、執行委員23位、評議委員11位、全國黨代表39位及市黨代表104+1位(原住民)，訂7月11日舉行交接典禮。
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