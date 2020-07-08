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「沒競爭力退場」挨批 林佳龍：危機化轉機是正向期許

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍(左三)今上午出席東海岸大地藝術節，會後受訪時表示，「進退場都是市場機制」，疫情衝擊有些是不可抗力，我們已經有推出紓困振興的措施。記者邱瓊玉／攝影
交通部長林佳龍(左三)今上午出席東海岸大地藝術節，會後受訪時表示，「進退場都是市場機制」，疫情衝擊有些是不可抗力，我們已經有推出紓困振興的措施。記者邱瓊玉／攝影

受到新冠肺炎疫情影響，不少旅行社傳出裁員、停業等消息，不過交通部長林佳龍昨受訪時卻說，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場。林佳龍「人助自助」的說法引發熱議，質疑是不是又失言了。

對此，林佳龍今上午出席東海岸大地藝術節，會後受訪時表示，畢竟這次疫情衝擊既深且廣，還是全球性的，要持續多久也無法預料，因此交通部一開始就和業者討論，一方面展開紓困振興，另一方面也規畫轉型與升級，這些措施都是有步驟的在做，業界大家共體時艱，共度難關。

林佳龍說，過去半年來撐住了，未來必須規畫新的紓困與振興措施，這個時候，我們當然最重要的是要把危機化為轉型的契機，自己是比較正向的期許。

林佳龍強調，我們在紓困部分已經推出1.0、2.0，現在也正在向行政院申請3.0，社會也很關心紓困的效果，所以我們一定要在紓困的同時進行轉型，才能爭取社會的支持。

林佳龍說，紓困是短期的，長期的是轉型計畫，我們也在同步規畫前瞻2.0的觀光轉型與升級，大概有300億元預算幫助努力進行轉型的觀光產業。

林佳龍舉例，像是雄獅轉型結合精緻旅遊，另外也有一些推動深度旅遊的年輕人的創業團體，自己跟著他們去台北中南東走了一圈。

林佳龍說，提升觀光品質才能夠創造更大的價值，產生更多的產值，這些都是很正面的發展。一方面要「人助自助」。過去觀光產業過度競爭，大家重視量的增加，現在要進一步提升質，畢竟過度競爭，市場利潤就小。

林佳龍表示，有一部分要進行退場的，我們就是要照顧好員工，「進退場都是市場機制」，疫情衝擊有些是不可抗力，我們已經有推出紓困振興的措施，預期出入境管制為主的特定對象，因為無法恢復正常營運的產業，進而展開紓困3.0；另也更加速推動轉型升級的計畫，才不會讓社會覺得我們一直停留在紓困。

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