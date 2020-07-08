徐永明：港版國安法是屬「帝」主義 政府應提實質對策

時代力量黨中央今天舉行「面對港府國安惡法 你我都是李明哲」記者會。時力黨主席徐永明表示，港版國安法是國際法「大突破」，不是屬地主義亦非屬人主義，而是習近平眼見所及皆可適用的屬「帝」主義，無限延伸荒謬至極。

徐永明表示，港區國安法通過後，舉行本場記者會都可能觸犯該法，過去這是言論自由，現在竟需要道德勇氣，聲援香港、關心中國大陸民主都成為被約束的行為；昨天細則公布後，連台灣政治性組織可被要求提供涉港事務之資訊，若不提供甚至有刑責和罰款。

徐永明說，李明哲過去被視為個案，如今台灣人可能連搭國泰航空都有被送中的危險。徐指出，港區國安法恐會形成境外白色恐怖、造成台灣政黨分化以及內部自我言論審查等影響，政府應及早擬定因應作為。

台灣守護民主平台理事宋承恩表示，港區國安法通過後對台灣首先是法律風險問題，過去李明哲在台灣使用網路發表言論，便被控顛覆國家政權罪關押至今，如今時代力量過去的警示恐成真，台灣人只要進到中國大陸、香港領土範圍，甚至船隻、航空器，下一個李明哲很快就會出現，政府對此應有明確說明，並告知國人政府有何援救措施。

至於管轄範圍，則應注意和中國大陸關係親近、且有引渡條約之國家，例如肯亞、泰國等，都有台灣人被引渡到中國受審的前例，可列為高風險國家供國人參考，政府並應整理資訊告知民眾，完善資訊揭露且不應誇大風險。

徐永明呼籲，中國大陸立惡法侵門踏戶，現在討論港澳條例修法確實有必要，但除此之外應有更積極作為，例如反滲透法過去限於處理選舉，時代力量當時就強調包括代理人組織、假訊息都應一併囊括，並由國安局統籌主管，如此才是對中共惡法最有力的反擊。