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美國聲明將退出WHO 國民黨四問蔡政府要求表態

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
川普政府聲明將退出世界衛生組織，將影響我國爭取有意義參與世界衛生組織，國民黨盼蔡政府表態。記者黃義書／攝影
川普政府聲明將退出世界衛生組織，將影響我國爭取有意義參與世界衛生組織，國民黨盼蔡政府表態。記者黃義書／攝影

美國重要媒體於7日引述美國資深官員說法，川普政府已致函聯合國秘書長，聲明將退出世界衛生組織（WHO）。國民黨表示，無論過程及最後結果如何，對於我國爭取有意義參與世界衛生組織，恐有重大影響，民進黨政府不能不表態，或者僅如過去所為，虛與委蛇，毫無積極規劃與作為。

國民黨指出，歷年來，除了傳統友邦在世界衛生大會（WHA）為我正式提案，美國在會前及會中的口頭支持也極為重要。這些都意味著，台灣人民欲參與WHA，並非僅依中共當局所謂台澎金馬2300萬人的健康已獲得中共妥善照顧、國際社會無從置喙等說法為準。

國民黨表示，他們從未同意中共當局的說法，但基於台海兩岸當時「九二共識」求同存異的精神與原則，以及國際友我力量的支持，至少於民國98年至104年均得以派員參與WHA。

國民黨表示，猶記2017年1月，川普政府宣布退出「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP），讓幾乎已經放棄參加「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）的民進黨政府，面臨尷尬的雙重打擊。TPP當時是以美、日及若干亞太、拉美地區等共12個國家為主，中國大陸並未參加，民進黨政府想藉美國之助加入TPP，後來面對川普政府的政策遽變，迄今對於加入束手無策。

國民黨指出，RCEP當時由東協10國與陸、日、韓、紐、澳、印所組成，但因為台海兩岸缺乏政治互信，導致民進黨政府連臨門一腳的機會都沒有。到現在，民進黨政府仍未與任何排名在前的主要貿易夥伴簽署經濟合作或自由貿易協定，對台灣經濟發展衝擊甚鉅，卻仍未見到民進黨政府的合理解釋。

國民黨表示，有意義參與WHO，攸關台灣人民的衛生及健康權益，重要性不亞於參與區域經濟合作機制，政府必須嚴肅以對。而且，國際社會普遍不樂見美國退出WHO，江啟臣主席亦抱持同樣看法。綜合上述，中華民國更應深刻思考未來與WHO的關係。

因此，國民黨要幫台灣人民質問民進黨政府，在外交和國際參與事務上，有沒有依憲法及人民所託，以切實可行之法，拓展中華民國國際空間為己任？有沒有真切檢討已經連續4年無法派員列席WHA的失敗原因及究責行政首長？有沒有在美國缺席下，繼續爭取有意義參與WHO的備案？或者，有沒有跟隨川普政府切斷與WHO聯繫的可行計畫，而計畫方向又大致為何？

國民黨表示，已二次執政、一黨獨大的民進黨政府，應該針對國民黨上述提問，向人民提出不空泛、有方向的答案。

國民黨 民進黨 WHO 川普 WHA 蔡英文 TPP

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