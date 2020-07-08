【即時短評】大巨蛋復工 柯文哲打蛋昨是今非？

爭議長達5年大巨蛋即將復工；5年來柯市府團隊面對大巨蛋，從轟轟烈烈的「五大弊案」開始喊起，上演浮誇的「打財團」個人秀，還穿插一連串拆蛋、解約的鬼打牆式的放話，如今大巨蛋復工，打蛋的柯文哲已昨是今非，也讓外界霧裏看花，現在只希望這場戲趕緊喊卡，勿再上演不必要的激情戲碼。

2016年5月14日大巨蛋被發現不按圖施工，遭北市府下令停工，至今年6月22日第三次設計變更通過剛好滿5年時間，柯市府團隊今天針對目前大巨蛋停復工狀況、都審結果、及消防安全、交通疏導等各項議題，一次向市民做報告。

但回想過去5年，當初喊得震天價響的「五大弊案」，柯市府抓不出遠雄貪婪罪證，如今證明弊案到頭來不過是虎頭蛇尾的一場空；當初宣稱一切公開透明，卻屢傳密室「喬蛋」，被議員酸像登革熱疫情，每年爆一次；柯市府團隊和遠雄集團鬥法過程中，砲口對內，把負責大巨蛋業務舊官員，說成是遠雄「門神」，如今看來是一場鬧劇，但舊官員卻含冤莫白。

大巨蛋復工後，未來北市府與遠雄仍要針對監察院所指出的39項缺失，以及營運權利金等2部分進行議約，雖然柯市府強調，若沒有完成議約，不會給予使用執照，柯文哲今天也說，會讓大巨蛋更符合公眾期待、符合BOT精神及公眾利益，但現在的柯市府，已非當初意氣風發打蛋的柯市府，激情過後，市民對柯文哲還有什麼期待？