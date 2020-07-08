籲共享人權自由價值　台灣國會成立西藏連線

無黨籍立委林昶佐今天在立法院舉辦「台灣國會西藏連線」成立大會，包括西藏駐台代表的達瓦才仁董事長、藏台會理事長札西慈仁都出席與會。由於7月6日是達賴喇嘛85歲生日，與會來賓也在達瓦才仁帶領下，一同向達賴喇嘛像獻上哈達表達祝壽之意。

林昶佐表示，立法院在上一屆廢除蒙藏委員會，使台灣與西藏有更正常平等的交流管道，雙方持續交流、加強互信與友誼，台灣堅守自由民主及人權的普世價值，西藏連線也將持續與世界各國國會西藏連線串聯，參與國際社會關注西藏自由，支持人權與民主。