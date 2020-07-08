國民黨團指包庇外甥所涉弊案 蘇嘉全駁斥

針對國民黨立法院黨團記者會上指控有關總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查四項弊案，蘇嘉全辦公室發表聲明表示，繼去年10月間抹黑蘇嘉全涉弊，今天再以同案炮製不實指控，「感到高度遺憾」，另指監委被提名人施錦芳與蘇嘉全有關是「惡意連結，故意混淆是非」。

蘇嘉全辦公室表示，張仲傑與蘇嘉全確為甥舅關係，唯張員於唐榮任職30多年，職涯期間相關職任從未與聞，更遑論有關切裙帶。對於國民黨團在毫無憑據下，僅以親屬關係惡意羅織，令人難以苟同。

蘇嘉全指出，無論親疏，只要國民黨對張員的各項指控屬實，一切就應依司法秉公處置，不容寬貸。國民黨團不應該躲在言論免責權的保護傘下，逕以「藍綠為是非」，對不同陣營進行各種無端抹黑。

另外，針對此次監察委員的提名部分，蘇嘉全辦公室也說，此次提名「並未參與」，國民黨團對特定被提名人進行惡意連結，故意混淆是非。對此，蘇嘉全感到相當不解，他呼籲國民黨團應遵循民主程序，在院會行使人事同意權的審查過程中，保持理性，善盡職責，才能獲得人民的認同。

至於國民黨團指，時任經濟部長的沈榮津，將張仲傑遭調查四案調查結果的公文列為密件。行政院發言人丁怡銘表示，目前還沒有看到政風的報告，如果報告有指出任何不法，當然會依相關規定處理；如果沒有違法，希望還給沈榮津清白。