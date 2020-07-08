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林佳龍要沒競爭力旅行社退場 雄獅董座喊話了

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
雄獅旅遊集團董事長王文傑。圖／林務局提供
雄獅旅遊集團董事長王文傑。圖／林務局提供

新冠肺炎疫情衝擊旅遊市場，交通部長林佳龍昨表示「市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場」，有業者不滿指出，林佳龍講這麼酸的話，業者情何以堪。國內龍頭雄獅旅遊集團董事長王文傑則認為，行政協助有其階段，最終要回歸市場，他也對國旅市場感到樂觀，「這三個禮拜業績成長度遠遠超過我們想像」。

雄獅旅遊集團今與林務局共同推廣森林遊樂園遊程，王文傑出席記者會，針對林佳龍昨天發言，他表示，覺得這是一個誤解，這次政府從紓困到振興已經有一些些作為，但呼籲市場機制的發聲也必然要尊重，「行政協助有他的階段，最終要回歸市場。」

王文傑表示，業者也比外界想像得強壯，業者現在很振奮，雄獅已經跟旅遊產業鍊大中小型業者合作，作為龍頭有推動的動能，會邀請各種業者共同合作推廣，相信可以做好。

是否認同林佳龍說法？王文傑坦言，在這種困難環境下，「有些業者聽起來會有一些疙瘩」，但希望業者可以全面正向思考，現在機會無限好，趕快投入創造機會，且現在消費市場動能很高，旅遊業者一定可以面對這波疫情。

王文傑表示，八千億元產值的出境動能暫停，可以借重這波轉為國內消費，他個人充滿信心，可能有人擔心初期會有亂象，但這只是一個過渡期，市場動能會驅動旅遊業者改善硬軟體投資到服務系統，未來商機無限。

王文傑強調，雄獅這段期間緊密跟政府溝通協調，全台走透透跟旅遊業者討論，「這三個禮拜業績成長幅度，遠遠超過我們想像」，他對未來商機充滿樂觀，但也不是沒有危機，因為企業經營者本身的心態要能夠適時調整，天助自助者。

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