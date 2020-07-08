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吳益政發起「高雄益起騎」 柯文哲邀民眾作伙騎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市長補選參選人吳益政及競選團隊，7月10至12日將舉辦「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，民眾黨主席柯文哲最後一天陪騎。記者徐如宜／攝影
高雄市長補選參選人吳益政及競選團隊，7月10至12日將舉辦「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動，民眾黨主席柯文哲最後一天陪騎。記者徐如宜／攝影

高雄市長補選參選人吳益政及競選團隊，今天宣布自行車隊成軍，7月10至12日將舉辦「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動。民眾黨主席柯文哲和5位立委，周日下午4點會陪同吳益政從高雄市議會出發，騎到市議會舊址附近的競選總部，邀民眾一起作伙騎，並參加5點至7點的晚會。

吳益政說，「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動將從原高雄縣區騎進市區，用緩慢而深入的方式，傾聽民眾的聲音。

7月10日主題是「不只大港，我們要大雙港」，主要是北高雄的沿海地帶，從茄萣出發，經過興達港、永安溼地，到岡山。11日主題是「百年工業的歷史滄桑」，主要是高雄的農業與工業地帶，從岡山捷運站出發，經過橋頭糖廠、中崎有機農業專區、大社仁武工業區，抵達澄清湖。12日主題是「陽光經濟、高雄前進」，也是這次競選的主軸。民眾黨柯文哲主席和五位立委，將在周日下午4點陪同吳益政從高雄市議會出發，騎到市議會舊址附近的競選總部，參加5點至7點的晚會。

吳益政表示，這次的市長補選會延續長期以來用自行車競選的風格，身體力行綠色交通，無油無空汙、健康不塞車，也是推動單車生活的「陽光經濟」，世界上國際大都市很風行的「單車經濟」。在這次全球疫情期間，大眾運輸受衝擊，單車通勤也展現城市韌性。

吳益政說，現在台灣各地已經很普遍的公共單車，當初他是最早推動的，2009年在高雄設立的Citybike，後來才有台北的Ubike，及各縣市的共享單車系統。日前高雄上路的Ubike 2.0，更進化到運用小型太陽能板的特性，讓單車站點更小、配置更靈活，民眾使用上更便利。高雄市單車路網已超過一千公里，但多是休閒為主，他若當選市長，將會完善單車通勤路網，及整體友善單車的環境。

吳益政說，「高雄益起騎，民眾作伙騎」活動將從原高雄縣區騎進市區，用緩慢而深入的方式，傾聽民眾的聲音。7月10日主題是「不只大港，我們要大雙港」，主要是北高雄的沿海地帶，從茄萣出發，經過興達港、永安溼地，到岡山。11日主題是「百年工業的歷史滄桑」，主要是高雄的農業與工業地帶，從岡山捷運站出發，經過橋頭糖廠、中崎有機農業專區、大社仁武工業區，抵達澄清湖。12日主題是「陽光經濟、高雄前進」，也是這次競選的主軸。民眾黨柯文哲主席和五位立委，將在周日下午4點陪同吳益政從高雄市議會出發，騎到市議會舊址附近的競選總部，參加5點至7點的晚會。

共享單車 吳益政 高雄市 柯文哲 民眾黨

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