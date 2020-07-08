藍委爆蘇嘉全外甥涉弊列密件 抨擊國王人馬包庇

國民黨立院總召林為洲與立委孔文吉上午召開記者會指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑除遭調查4弊案，包括制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱，唐榮內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬包庇。

林為洲質疑，時任經濟部長的沈榮津身兼國營事業管理委員會主委，他們調查結果的公文列為密件，不公布也不處理，如今這些應該要負責的人全部升官了，這是結構性在掏空國家、國營事業，而總統府秘書長蘇嘉全包庇自己外甥繼續擔任總經理，再用自己的人馬，監委被提名人施錦芳去當監察委員，該負責的人明知總經理弊案連連又不吭聲，這樣系統性包庇，國人能接受嗎？ 國民黨立委林為洲與孔文吉上午召開記者會指出，唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，卻仍被列為密件，直批根本是國王人馬包庇。記者杜建重／攝影 林為洲質疑，時任經濟部長的沈榮津身兼國營事業管理委員會主委將調查結果的公文列為密件，不公布也不處理，如今這些應該要負責的人全部升官了，這是結構性在掏空國家、國營事業，國人能接受嗎？ 記者杜建重／攝影