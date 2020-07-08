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藍委爆蘇嘉全外甥涉弊列密件 抨擊國王人馬包庇
國民黨立院總召林為洲與立委孔文吉上午召開記者會指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑除遭調查4弊案，包括制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱，唐榮內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬包庇。
林為洲質疑，時任經濟部長的沈榮津身兼國營事業管理委員會主委，他們調查結果的公文列為密件，不公布也不處理，如今這些應該要負責的人全部升官了，這是結構性在掏空國家、國營事業，而總統府秘書長蘇嘉全包庇自己外甥繼續擔任總經理，再用自己的人馬，監委被提名人施錦芳去當監察委員，該負責的人明知總經理弊案連連又不吭聲，這樣系統性包庇，國人能接受嗎？
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