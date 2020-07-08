中小學全面裝冷氣 柯文哲：政府要聰明 裝冷氣不是唯一

行政院長蘇貞昌宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣。台北市長柯文哲今天批評，政府應該要聰明，應該要走在時代前端。柯說，裝冷氣不是唯一方法，而是要做綠建築的建設才對。若什麼都不做，只是將冷氣開到最強，國家經不起這樣的損耗。

對於全國中小學將在2022夏天全面裝冷氣，柯文哲今天主持大巨蛋案記者會，柯文哲說，政府應該要聰明，裝冷氣並不是唯一方法，因為一個學校上面有太陽能板、田園城市、綠植栽，有窗簾、通風設計、甚至有水噴霧，空調應該是要達到控制空間的溫度及濕度，而不是裝冷氣。

柯文哲說，他視察過很多學校，連窗簾都不裝，但卻將冷氣開到最大，不知道冷氣電費要花多少錢？柯文哲說，台北市有236學校未來15年70%要改建，北市府已經成立府層級的專案小組，訂定學校綠建築的標準。柯文哲說，其實重點不是只有裝冷氣，而是學校的綠建築的建設，不是什麼都不做，連通風不做，將冷氣開到最大，國家經不起這樣的損耗。