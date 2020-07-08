蔡英文參拜指南宮祈求風調雨順 鼓勵大家多出遊消費

蔡英文總統上午出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」，祈求台灣風調雨順、四時無災，也盼國人都能夠多出遊、多消費，拚經濟。蔡總統說，今天台灣能夠邁入防疫新生活，是各界努力的成果，她也感謝所有公廟配合防疫政策，暫緩繞境等宗教活動。

蔡總統今天由包括總統府國策顧問黃承國、秘書長蘇嘉全、內政部長徐國勇陪同出席參拜。她致詞時表示，很高興來參加大典，和大家一起慶祝，也祈求「孚佑帝君」保佑台灣，風調雨順、四時無災。看到這麼多鄉親以及遠道而來的信徒聚集在這裡，就知道呂仙祖真的非常靈。

蔡總統指出，指南宮是木柵地區很重要的信仰中心，也是全國的道教中心，歷屆管理委員會也秉持呂仙祖樂善好施、扶危濟困的精神，帶領做公益。不論是舉辦賑濟、供膳，或是設置獎學金，對社會有許多貢獻。這次疫情爆發不久後，指南宮也主辦祈福法會，為全民祈求平安健康，發揮了宗教的力量。

蔡總統說，今天台灣能夠邁入防疫新生活，是各界努力的成果。她也特別感謝所有的宮廟代表，在過去這段時間，配合防疫政策。除了暫緩辦理遶境等宗教活動，信徒到廟裡參拜的時候，也都必須戴口罩，做好防疫措施。這段時間因為防疫造成大家的不便，但是大家都能配合，讓國家可以平安，她感謝大家共同的努力。

最後，蔡總統表示，現在大家不只要繼續守住防疫的成果，也要全力拚振興。她希望現場所有的宮廟代表以及鄉親，都能夠多出遊，到各地宮廟祈福，請神明護佑台灣，也希望大家多消費，對經濟有貢獻。