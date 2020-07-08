曾辭校長對民進黨遙遠示警 黃榮村：當時只是持平而論

考試院長被提名人黃榮村2013年任中國醫藥大學校長時，遭民進黨立委陳亭妃質疑是門神，憤而請辭，並稱請辭是對民進黨「遙遠的示警」。黃上午到立院接受備詢時，面對國民黨立委詢問往事，態度轉趨低調，稱立委是有職權要行使。

國民黨立委洪孟楷與葉毓蘭上午質詢時表示，黃榮村2013年遭陳亭妃批評是門神時，立即請辭，並稱自己大動作抗議是對民進黨遙遠的示警，認為民進黨需要正直與進步的大學當後盾，如今的民進黨有改變？

黃榮村表示，那時候是站在自己服務的大學立場做說明，畢竟大學的進步是大家的功勞，只是「持平而論」，不是為了他個人的事情，當時立委的質詢對該大學不公平；但也強調立委提出這樣的質詢也是職務所需，談話也不是對特定立委。

不過黃榮村仍認為，立委有職權要行使，但不管哪個政黨執政，最後都要有正直與進步大學作為後盾。

黃榮村說，若立法院同意他的提名，到考試院後最重要要做的事是讓文官體系健全與精進，讓政府文官有尊嚴感；認為一個國家沒有健全文官體系，很難做得到施政公平。