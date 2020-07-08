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大巨蛋爭議未解仍發照？北市府：對遠雄特別嚴格沒放水

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市長柯文哲上午舉行大巨蛋重新變更建照記者會時表示，一切依法行政，審查過程公開、透明。而大巨蛋當年的7項公安標準隨軟硬體逐漸改善，已符合安全標準。記者侯永全/攝影
台北市長柯文哲上午舉行大巨蛋重新變更建照記者會時表示，一切依法行政，審查過程公開、透明。而大巨蛋當年的7項公安標準隨軟硬體逐漸改善，已符合安全標準。記者侯永全/攝影

大巨蛋復工在即，台北市政府最快下周核發建照，屆時即可復工，遠雄評估2021年底前完工，台北市長柯文哲今天親自主持記者會，說明大巨蛋爭議始末，針對外界質疑，大巨蛋仍違反「建築技術規則」，為何要發照？台北市建管處強調，市府在准照前就挑出問題，「我們對他（遠雄）特別嚴格」，沒有放水。

市長柯文哲今天親自主持記者會，對外說明大巨蛋的停復工狀況、審查進度、消防安全、交通疏導等，包括副市長黃珊珊、各局處首長也出席。

台北市都發局長黃景茂表示，當初的7大公安基準，都沒改變過，台北市都市設計審議的室內容留人數，遠雄原本主張13萬7963人，最後變成5萬9833人，且園區防火區劃從1個變14個，並增加8做逃生梯。

至於外界懷疑停工期間，大巨蛋卻「自己會長大」，黃景茂表示，台北高等行政法院判決，雖勒令大巨蛋停工，但考量有載重、水浮力、鏽蝕、坍塌等問題，北市府同意遠雄施作14項安全維護工項。

針對大巨蛋仍違反「建築技術規則」第97、127條，被踢爆不能辦演唱會。黃景茂說，若舉辦演唱會，遠雄須先申請台建中心的性能設計驗證，且以後每辦大型活動，都要向市府提出申請，如同市府路的跨年晚會。

黃景茂又說，安全梯應該要有1小時防火區劃，但現在有4、5座樓梯，遠雄認為是一般樓梯，但北市建管處認為是安全梯，所以要求遠雄加裝防火區劃後，才核發使用執照。

現場媒體詢問，大巨蛋仍有疑義，為何仍先發建照？過去有類似案例？台北市建管處長張明森說，「我們對他（遠雄）特別嚴格」，一般建照是先准照、再抽驗，當發現缺失後，就列管要求使照前修正完成。

張明森又說，針對大巨蛋「建築技術規則」爭議，是准照前就挑出來，在竣工前就是要修正，遠雄昨天說那是室外梯、不必做區劃，但北市府為了安全，堅持必須做防火區劃，沒有放水。

柯文哲表示，他也認為大巨蛋的建照過了，還是可以繼續精進，像是國父紀念館的地下連通道，可以增加人流疏散，大巨蛋現在只是通過一個標準，但後續還有很多事可以做，變得更安全。

柯文哲指出，他明白講，這都不是什麼政績，對他來講就是善後，但都已經走到這裡，就做到可以用的程度，至少安全上可以，市府從沒壓何時完工時程。

市長柯文哲今天親自主持記者會，對外說明大巨蛋的停復工狀況、審查進度、消防安全、交通疏導等。記者張世杰／攝影
市長柯文哲今天親自主持記者會，對外說明大巨蛋的停復工狀況、審查進度、消防安全、交通疏導等。記者張世杰／攝影

大巨蛋 北市 柯文哲

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