雙城論壇確定視訊舉辦 柯文哲：香港局勢嚴峻減少尷尬

今年的台北上海雙城論壇何時辦？至今尚未定案，台北市長柯文哲今天表示，今年雙城論壇會辦，但會透過視訊。柯文哲說，兩岸在經貿如此往來密切下，若政治上採取這麼敵對的態度，還是不太對勁。柯也坦言，香港局勢嚴峻，今年北市府要辦雙城論壇，壓力很大，又會被抹紅。

柯文哲說，雙城論壇已辦了10年，今年沒有理由忽然停辦，剛好趁今年疫情，透過視訊舉辦雙城論壇可減少尷尬，所以今年雙城論壇，辦還是辦，但是會透過視訊的方式。

柯文哲今天主持大巨蛋案記者會上，被媒體問及今年雙城論壇的籌辦進度，柯文哲說，雙城論壇目前的局面下，尤其香港局勢嚴峻，北市府要辦雙城論壇，壓力真的很大，又會被抹紅。不過柯文哲說，兩岸之間還是要有交流，因為對大家有好處，尤其數字看明顯，我們的經貿往來太過密切。

柯文哲說，兩岸經貿往來，出口40%、進口20%、總貿易量也達30%，尤其2019年台灣對大陸出超了730億元美金，在這樣狀態下，經貿往來密切下，若政治上採取這麼敵對態度，還是不太對勁。柯文哲說，台灣有台灣堅持，大陸也有大陸的堅持，他認為是僵局，但也不認為這個僵局，短期內會解決，但就是保持善意的交流。

由於採用視訊，用什麼樣的軟體也備受關注，柯文哲說，辦一場這樣的會議，幕後的工作比想像困難太多，例如台灣不能用華為，但對方不想用谷歌，就像長官上台講話三分鐘，幕僚要準備多久？