快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王金平談九二共識：若有爭議應思考創造新名詞

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立法院長王金平，上午出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」，祈求國泰民安、風調雨順。記者黃義書／攝影
前立法院長王金平，上午出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」，祈求國泰民安、風調雨順。記者黃義書／攝影

國民黨改革委員會上月提出兩岸新論述，對於九二共識是否成為過去式引發黨內大老關注。立法院前院長王金平上午出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年大典」，被問到九二共識是否要改掉，王金平表示，如果九二共識有爭議難以解決的話，應思考創造一個新的名詞來代替，讓兩岸都能接受。

王金平說，九二共識大家可以再討論，如果九二共識有爭議難以解決的話，大家應該共同思考要怎樣把兩岸關係弄一個新的定位的名詞出來，讓兩岸都能夠接受，也能夠繼續交流合作，重新回到一個穩定和平的狀態，這才是應該做的事。

王金平說，怎樣再創造一個新的名詞來代替九二共識，這是大家共同要思考的問題，也是朝野共同的課題。

九二共識 王金平 立法院 國民黨

延伸閱讀

否認藍營內部鬥爭 王金平：別的黨鬥得更厲害

江啟臣遭點名議長選輸要下台 王金平：有必要這樣？

支持者嗆跑票對得起許崑源嗎？江啟臣私會王金平拜託整合

台北聖興天后宮揭匾祈福 護台灣保平安

相關新聞

蘇嘉全外甥涉弊案 藍黨團爆內部調查結果竟列密件

國民黨立委林為洲、孔文吉今在立法院舉行記者會指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，包括，制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱；內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬系統性包庇。

【即時短評】阿舅、阿舅滿天下 綠營執政家天下？

高雄街頭在5月間出現「阿舅回來了」布條，被指是在影射前市長陳菊胞弟陳武進的勢力將班師回朝。不過國民黨團今天也質疑，總統府秘書長蘇嘉全，替任職唐榮總經理的外甥張仲傑包庇弊案，是另一個好有力的阿舅。民進黨派系分贓早已不是新聞，難到現在還要家天下？

親上火線說明大巨蛋 柯文哲：勇於承擔才沒讓錯誤循環

遠雄大巨蛋預計下周重發建照，全面復工在即。台北市長柯文哲今天親上火線說明大巨蛋變更建照。柯文哲以「公安標準、性能審查，向市民報告」為名，說明北市府重發大巨蛋建照。柯文哲說，大巨蛋是因為北市府勇於承擔，才沒有讓錯誤循環。

台版國安法比港版狂？羅智強：民進黨怎有臉批評北京

港版國安法通過，引發香港民眾反彈，國際局勢也在改變，總統蔡英文日前也表示，若港版國安法對台造成傷害，將考慮反制。對此，台北市議員羅智強在臉書稱，有人告訴他，有一部比港版國安法「更厲害」的版本，其實就是民進黨強硬推動的「國安五法」，羅表示，若把這國安五法跟港版國安法對照，民進黨有什麼臉去批評北京當局？

雙城論壇確定視訊舉辦 柯文哲：香港局勢嚴峻減少尷尬

今年的台北上海雙城論壇何時辦？至今尚未定案，台北市長柯文哲今天表示，今年雙城論壇會辦，但會透過視訊。柯文哲說，兩岸在經貿如此往來密切下，若政治上採取這麼敵對的態度，還是不太對勁。柯也坦言，香港局勢嚴峻，今年北市府要辦雙城論壇，壓力很大，又會被抹紅。

又失言？林佳龍：讓沒競爭力旅行社退場

疫情影響，旅行社傳出倒閉潮。交通部長林佳龍昨天表示，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有...

【即時短評】大巨蛋復工 柯文哲打蛋昨是今非？

爭議長達5年大巨蛋即將復工；5年來柯市府團隊面對大巨蛋，從轟轟烈烈的「五大弊案」開始喊起，上演浮誇的「打財團」個人秀，還...

籲共享人權自由價值　台灣國會成立西藏連線

無黨籍立委林昶佐今天在立法院舉辦「台灣國會西藏連線」成立大會，包括西藏駐台代表的達瓦才仁董事長、藏台會理事長札西慈仁都出...

國民黨團指包庇外甥所涉弊案 蘇嘉全駁斥

針對國民黨立法院黨團記者會上指控有關總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查四項弊案，蘇嘉全辦公室發表聲明表...

影／誤稱林右昌林部長引入閣聯想 李永得大笑：想太多

基隆市長林右昌要不要入閣傳言不斷，市政府今天上午在海軍和平營區辦理和平營區營舍新建工程落成啟用典禮，文化部長李永得特別出席，但席間一度脫口說出「林部長」，雖然他立即更正是「林市長」，仍引林右昌是否入閣聯想，李永得和林右昌都笑說，「想太多了」。

藍委爆蘇嘉全外甥涉弊列密件 抨擊國王人馬包庇

國民黨立院總召林為洲與立委孔文吉上午召開記者會指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑除遭調查4弊案，包括制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱，唐榮內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬包庇。

中小學全面裝冷氣 柯文哲：政府要聰明 裝冷氣不是唯一

行政院長蘇貞昌宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣。台北市長柯文哲今天批評，政府應該要聰明，應該要走在時代前端。柯說，裝冷氣不是唯一方法，而是要做綠建築的建設才對。若什麼都不做，只是將冷氣開到最強，國家經不起這樣的損耗。

熱門新聞

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

BBC：巴西總統波索納洛 新冠肺炎確診！

孫大千：蔡英文應拿出訓誡大法官的魄力來推動司法改革

韓國瑜澄清沒介入李眉蓁提名 要媒體報導前先查核事實

吳怡農、林飛帆相繼打臉蔡英文 葉元之：年輕世代反撲

澳洲疫情告急！維省單日確診191人 墨爾本宣布封城

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。