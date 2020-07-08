王金平談九二共識：若有爭議應思考創造新名詞

國民黨改革委員會上月提出兩岸新論述，對於九二共識是否成為過去式引發黨內大老關注。立法院前院長王金平上午出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年大典」，被問到九二共識是否要改掉，王金平表示，如果九二共識有爭議難以解決的話，應思考創造一個新的名詞來代替，讓兩岸都能接受。

王金平說，九二共識大家可以再討論，如果九二共識有爭議難以解決的話，大家應該共同思考要怎樣把兩岸關係弄一個新的定位的名詞出來，讓兩岸都能夠接受，也能夠繼續交流合作，重新回到一個穩定和平的狀態，這才是應該做的事。

王金平說，怎樣再創造一個新的名詞來代替九二共識，這是大家共同要思考的問題，也是朝野共同的課題。