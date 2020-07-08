大巨蛋爭議延燒 呱吉無奈道「議員與市府的距離」

台北大巨蛋爭議持續延燒，台北市議會昨下午前往會勘，卻發現多處疑似「偷施工」。網紅「呱吉」、台北市議員邱威傑在臉書表示，市府和遠雄估計大巨蛋2021年底完工，但市府與市議員的距離，就差在我們的心裡有沒有這一個日期。

邱威傑表示，昨天下午會勘大巨蛋，「感受到了市府與議會的觀點差異在哪裡。」邱威傑說，依法遠雄可以施作公安十四項，但遠雄工地主任卻指出，大巨蛋本體已經完工超過8成、園區整體也完工近7成，他質疑「這麼高的完成度，真的全部都是公安要項嗎？按照市府解釋，的確都涵蓋在14項內。」

邱威傑提到，「例如巨蛋外牆的帷幕的隔熱棉，本壘板的下沈圓穴。前者看似和遮風擋雨無關，但是是搭建帷幕的前置工程，圓穴則是整體水泥結構的一部分。」

邱威傑指出，這一切都是建立在「巨蛋必須完工」的前提之下，所以施作外牆，就把連帶的工程項目一起做完，以避免未來復工時又要重複施工、多花時間與預算，但對許多議員來說，「都審會核定公安與其他環境因素以前，巨蛋還處於可能蓋、也可能不蓋的狀態，這些工程就有非必要的疑慮。」

邱威傑也提到，現場工地主任還發了一次火，只因曾被「有心人檢舉」，工地擺放9張座椅樣品被當成偷復工，但邱也質疑「但如果我們還不知道巨蛋是不是要蓋？何時要復工的情況下，為什麼我們要先挑座椅呢？這不就表示巨蛋在停工的狀態下，仍然在檯面下預設了完成的工期？」