擔保大巨蛋安全無虞？ 柯文哲：以良知良能就做到最安全

大巨蛋復工在即，台北市政府今天舉行記者會，指大巨蛋園區的室內容留人數，遠雄原主張13萬7963人，已變成5萬9833人，但營運3年後可申請調增；被問到是否讓遠雄先營運？把問題留給下一任市長解決？市長柯文哲提到「我設定的條件核准，還是我負責」，就滾動式修正，以後問題、以後處理，並提到凡事還要有第一步，不然永遠也不能開幕。

市長柯文哲今天親自主持記者會，對外說明大巨蛋的停復工狀況、審查進度、消防安全、交通疏導等，包括副市長黃珊珊、各局處首長也出席，可謂大陣仗。

台北市都發局長黃景茂表示，當初的7大公安基準，都沒改變過，台北市都市設計審議的室內容留人數，遠雄原本主張13萬7963人，最後變成5萬9833人，且園區防火區劃從1個變14個，並增加8座逃生梯。

由於大巨蛋零權利金，被質疑不平等條約，北市府有意重新議約；副市長黃珊珊提到，後續會修訂投資執行計畫書，傾向「超額盈餘分潤」，另外，大巨蛋園區的室內容留人數，營運前3年不能調增。

針對議員質疑，大巨蛋屢被抓包偷跑、施作隔音棉等，柯文哲說，消音棉違法就違法，就要求拆掉，他的態度一樣，有抓到就處罰，至於容留人數很重要，先規定前3年的人數不能增加。

柯文哲又說，當初設定13萬餘人，這太可怕，容留人數下降後，可確保安全，且營運會發生什麼事也不清楚，所以一開始就5萬9833人，前3年不要動、後3年要檢討就檢討。

至於能擔保大巨蛋安全無虞？柯文哲說，「就我們的良知良能，就做到最安全的程度」。

媒體詢問，大巨蛋營運前3年不調整人數，感覺在幫遠雄解套，先營運再說？柯文哲說，反正6萬人下審查沒問題，現在用最嚴格標準，就滾動式修正，以後問題以後處理，凡事還要有第一步，不然永遠也不能開幕。

媒體追問，這讓人感覺把這顆蛋，留給下一任市長解決？柯文哲表示「我設定的條件核准的，還是我負責啊」，若開幕3年後，遠雄想增加人數，也沒這麼容易，現在先把問題挑出來，以後暗渡陳倉的機會也減少。