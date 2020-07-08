立院修法砍考委人數任期 黃榮村：進步價值修法

立法院去年底修正考試院組織法，減少人數、縮短任期，引發現任考試委員反彈。但考試院院長被提名人黃榮村稱讚，這是相當具進步價值的修法。

立法院臨時會本周將處理考試委員人事同意權案，全院委員會上午安排黃榮村口頭報告與詢問、下午則輪到副院長被提名人周弘憲。

黃榮村在全院委員會報告中主動提到，蔡英文總統在520就職演說期許考試院能轉型成為稱職的國家人力資源部門，為現代化政府培養需要的優秀治理人才。立法院去年修法、總統今年公告的考試院組織法，將考委人數由19人修正為7至9人，顯然有宣示以跨領域為主，而不是純為學科考量的思維在內，透過修法可以讓委員與部會首長做好更均衡更具跨域性的考選、銓敘、保訓與退撫基金治理工作，是相當具有進步價值的修法，希望藉此能更深化考選工作，更認真傾聽外界專業意見與行業需求，共同開發符合現代人才所需的考訓方式。

黃榮村提到，國家考試制度改進，首要著眼國家對人才的需求，需要考量如何讓人用後的公務人員，具有現代化跨域流動能力，與國際接軌。培養跨域人才在教育界已蔚為風潮，公務機關除高階文官與政務官，仍不易調任，民間公司、非營利機構的歷練也不常被採用，有證照者進入政府服務不夠彈性，都有待改進。

周弘憲已送到立法院的書面報告中則提到，契約用人能讓政府用人更彈性，是世界潮流趨勢，但我國卻缺乏整體法制架構，只以四十多年沒有修正的聘用人員聘用條例、各機關的約雇人員僱用辦法進行規範，需要相關機關一起努力。

周弘憲指出，我國人事法規很多設計出於防弊，限制過多、缺乏彈性，政府要興利必須思考如何鬆綁繁複的人事法規，讓政府用人更有彈性，機關組織更為靈活。