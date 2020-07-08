國考中醫改為台醫？ 黃榮村：必須要有共識

港版國安法通過，引發香港民眾反彈，國際局勢也在改變，總統蔡英文日前也表示，若港版國安法對台造成傷害，將考慮反制。對此，台北市議員羅智強在臉書稱，有人告訴他，有一部比港版國安法「更厲害」的版本，其實就是民進黨強硬推動的「國安五法」，羅表示，若把這國安五法跟港版國安法對照，民進黨有什麼臉去批評北京當局？

2020-07-08 11:28