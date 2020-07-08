聽新聞
test
0:00 / 0:00
國考中醫改為台醫？ 黃榮村：必須要有共識
考試院長被提名人黃榮村上午到立院報告並接受備詢，國民黨立委洪孟楷與台灣民眾黨立委賴香伶詢問曾任中國醫藥大學校長的黃，是否支持立法院長游錫堃主張「中醫可以改成台醫」想法時，黃表示，「必須要有共識」。
黃榮村說，擔任中國醫藥大學校長期間，也有校友寫信問學校，能否將校名改成台灣醫藥大學，但經董事會與學生會討論後仍「意見分歧」。洪孟楷追問，所以維持原名意見大？黃回應，當時意見是這樣子。
賴香伶詢詢問，黃榮村未來國考典試有考慮把中醫名稱修改為台醫？黃榮村解釋，中醫過去數十年間有很多不同名稱，至少包括漢醫、綜合醫學、傳統中國醫學（TCM）等，要更名「必須要有共識」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言