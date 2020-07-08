蘇貞昌拍板班班裝冷氣 黃偉哲肯定提高學習效率

行政院長蘇貞昌昨天宣布全國中小學，2年內班班裝冷氣，台南市長黃偉哲今天在仁德區表示，非常感謝蘇貞昌院長能夠在白河訪視學校的時候宣布，從現在開始花兩年的時間，以前瞻基礎建設的經費323億，來替全台灣10萬間的教室要改善電力設施以及裝設冷氣，這對孩子的受教權來講是一大增進，而且對於學生學習效率來講，也是重要貢獻。

黃偉哲說，在台南教室有裝置冷氣的部分，只有22%，還有8600間教室還沒有裝設冷氣，市府要努力把這個缺口補起來。也有市議員質詢時要求市府編列，台南市財政列為第三級，中央補助88%，台南市負擔12%。

黃偉哲表示，估計起來裝設冷氣的費用在8.5億，然後改善電力費用大約6億，加起是14.5億，14.5億12%，台南要自籌2億元的經費來補足這個缺口，中央補助88%。至於電費的部份，還是需要全國統一的標準。如果中央有補助一部分，剩下一部份就看由市府來跟學校磋商，看怎麼樣的狀況。

黃偉哲說，冷氣其實可能中央還是要訂立標準，譬如說，一定溫度以上才可以開啟，一般公家機關是28度以上，但南部很早就溫度很高了，那到底是幾點才可以開啟，還是幾度就可以開啟，這個部分還是需要再來思考。

至於裝置冷氣間，黃偉哲認為，一般來講，窗戶都是密閉的，但是還是必須有可以開關的窗戶，像秋天、冬天的時候，窗戶還是可以開關，可以打開窗戶。那在空氣不好的時候，尤其冬天的時候，空氣不好的時候，還是必須窗戶關起來。那所以說，這個部分還是必須要磋商。

黃偉哲表示，在短時間兩年內就要裝設全台灣10萬部冷氣，為避免冷氣商藉機哄抬，那有時候綁標或是有時候招標會有困難。在貨源的部份，希望冷氣能夠中央統籌。如果是中央統籌，發包都沒問題，如果是地方自行發包的話，還是希望說能夠找到cp值最高冷氣。台南市目前設定冷氣的壽命是10年，但是他覺得中央應統一設定的標準，因為有時候太老舊的冷氣，不但變成吃電怪獸，那冷房的效果不好也不好清理，冷氣的維修也是很重要的。

最後黃偉哲感謝蘇院長來提供冷氣，他說，後續的維修、後續的電費以及怎麼樣的使用，他相信還是有一定的遊戲規則要做，把它處理好，這樣子才能夠讓孩子既有冷氣可吹，但是國家也不會財政大失血。