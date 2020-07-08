國中小裝冷氣 侯友宜：感謝蔡總統、蘇院長聽到我的呼籲

行政院長蘇貞昌宣布2年內要為全國國中小學裝冷氣，新北市長侯友宜今天表示，「感謝蔡總統、蘇院長聽見我和新北市府的聲音」，新北市會投入資源全力配合。

台灣一年比一年炎熱，新北市議會從上月底不分藍綠一致要求市府為中小學裝冷氣，連藍營議員劉美芳都說出重話，希望市府官員到教室體驗半天，了解孩子的感受。

新北市教育局長張明文說，教育部明天邀各縣市開會，說明縣市等級和補助成數，了解各縣市的配合款數額。新北也會同步規畫綠建築等配套措施，為學生建構好的學習環璄。

侯友宜今天表示，天氣炎熱，孩子在校缺乏好的學習環境，議會不分黨派希望為全市國中小學裝冷氣，市府願意投入更多資源，但缺乏經費無法一次到位，所以呼籲中央納入前瞻計畫協助。

媒體指蘇貞昌指「連我女兒蘇巧慧都在立法院質詢我」，詢問侯友宜是否覺得蘇有搶功邀功的意思。

「感謝蔡總統和蘇院長聽見我和市府的聲音」侯友宜只說，蘇貞昌昨天宣布要為國中小學裝冷氣，回應新北市和全國孩子環境的需求。