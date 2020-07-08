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江啟臣遭點名議長選輸要下台 王金平：有必要這樣？

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣（前排左）與立法院前院長王金平（前排右）。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席江啟臣（前排左）與立法院前院長王金平（前排右）。圖／聯合報系資料照片

立法院前院長王金平上午出席指南宮「孚佑帝君成道1140週年大典」，受訪時被問到高雄議長補選選情，王金平表示，應該會越來越樂觀。對於國民黨若輸掉議長選舉，黨主席江啟臣是否要辭職負責？王金平則表示，有必要這樣子嗎？

國民黨秘書長李乾龍今天在結束南投的行動中常會後，將再去高雄三天協調及整合議員。媒體詢問王金平，李乾龍好像覺得議長補選遭遇困難，需要王幫忙？王金平表示，「我看議長的選舉應該越來越樂觀啦」。媒體詢問，那之前不樂觀是白派不滿嗎？王金平澄清，白派又沒有開會，怎麼會知道白派的立場？沒有這回事啦，至於會覺得黨中央不尊重地方嗎？王金平則表示不會。

昨天國民黨主席江啟臣有特別拜託王金平在議長選舉多幫忙。王金平證實，江啟臣的確有交代，江希望他能夠盡力輔選，也希望議長能夠順利當選，進一步來為市長多輔選。

被問到如果這次補選再輸的話，江啟臣是否有需要辭職？王金平說，有必要到這樣子嗎，哪種輸呢，是議長輸還是市長輸呢？媒體問若是雙輸呢？王金平說，那個再說啦，現在沒辦法去談什麼。

王金平 江啟臣 國民黨 高雄市 李乾龍

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