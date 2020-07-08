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台版國安法比港版狂？羅智強：民進黨怎有臉批評北京
港版國安法通過，引發香港民眾反彈，國際局勢也在改變，總統蔡英文日前也表示，若港版國安法對台造成傷害，將考慮反制。對此，台北市議員羅智強在臉書稱，有人告訴他，有一部比港版國安法「更厲害」的版本，其實就是民進黨強硬推動的「國安五法」，羅表示，若把這國安五法跟港版國安法對照，民進黨有什麼臉去批評北京當局？
羅智強在臉書表示，有一部比港版國安法「更厲害」的版本，內容為，一、香港特區政府的退休文官，不得在香港以外的地方，參加「妨害國家尊嚴」的活動，例如向主張港獨的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似的行為；第二、把「境外敵對勢力」視為「滲透來源」，只要是「受滲透來源指使」，捐贈政治獻金、助選、進行遊說、妨害社會秩序等，都以刑罰對待。
第三、「國家安全之維護，及於香港領域內網際空間及其實體空間」，在網路上也要維護國家安全；第四、香港人民不得為「境外敵對勢力」或其所派遣之人，發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。
羅智強表示，什麼是「境外敵對勢力」，就是政府說了算，「受滲透來源指使」也非常抽象，若這樣的港版國安法成立，等於是讓司法部門自由心證，而香港人民動輒得咎。
羅智強提到，這一部「虛擬」的「港版國安法草案」，其實就是民進黨強硬推動的「國安五法」，把這國安五法跟港版國安法對照，民進黨有什麼臉去批評北京當局？
羅智強說，前總統馬英九批評蔡英文的「國安五法」和「反滲透法」，蔡英文和民進黨大跳腳，質疑是「跳腳個鬼？」；好比現在有民眾敢批評政策，就被民進黨用「社維法」去查水表，民進黨好意思再提起「言論自由」嗎？
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