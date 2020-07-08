【即時短評】阿舅、阿舅滿天下 綠營執政家天下？

高雄街頭在5月間出現「阿舅回來了」布條，被指是在影射前市長陳菊胞弟陳武進的勢力將班師回朝。不過國民黨團今天也質疑，總統府秘書長蘇嘉全，替任職唐榮總經理的外甥張仲傑包庇弊案，是另一個好有力的阿舅。民進黨派系分贓早已不是新聞，難到現在還要家天下？

在高雄出現「阿舅回來了」布條後，台灣基進新聞輿情部副主任張博洋稱，有人認為是藍營散播「罷免韓國瑜，陳菊的勢力就會回來」，也有人認為這是暗示民進黨員，主委投票若是高閔琳（菊系）勝出，菊系將掌握黨部資源。張更點名，阿舅，其實就是暗指陳菊的弟弟。可見陳菊在高雄執政十多年，陳武進有多大影響力。

高雄阿舅很有力，來自屏東的阿舅蘇嘉全，官更大，影響力就更不容小覷。蘇嘉全過去就曾被民眾檢舉，他在屏東長治鄉違規使用豪華農舍，建築執照就是蘇在任屏東縣長時核發。蘇嘉全在擔任農委會主委時主導的「農業生技園區管理局組織法」，也被質疑讓警察出身的妻子洪恆珠，在短短的二年間由9職等直升為12職等，且無生技背景卻能成為管理局副主任。

屏東阿舅的能耐，就連民進黨中央也不能不埋單。因為姪子蘇震清未獲民進黨參選立委，洪恆珠就跳出來要與民進黨提名的鍾佳濱競爭，迫使民進黨將蘇震清列入不分區安全名單，民進黨北市議員梁文傑在臉書留下「蠻難看的」四個字，為此事留下註解。

民進黨執政後，不但將國營事業人士插好插滿，更不斷修法，硬將很多原本常任文官的職缺，改政務、機要任用。只是如此資源一把抓還不夠，越受提拔官做得越大，家族影響力就越大，只能說，阿舅、阿舅真偉大，名利照我家。但，是誰，讓民進黨走向家天下？