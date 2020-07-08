談行政權分立 黃榮村：三級機關擴大政務任用應謹慎

立法院周五行使考試委員人事同意權，院長被提名人黃榮村上午到立法院備詢。因朝野傾向未來考試權回歸行政權，黃談到考試權與行政權分際時直言，目前三級機關或其他行政機關要擴大政務任用要非常小心，要非常明確與縮小範圍。

黃榮村表示，目前考試院與行政院在政務人員任用上兩邊有點意見不太一樣，憲法規定公務人員任用須依考試為之，但當前政務人員任用是沒有經過國家考試，考試院在政務人員法立法上，一直希望與行政院取得共識，一起推動。

黃榮村說，考試院的態度要讓文官升遷有看得到的遠景，現行政府對三級機關或其他行政部門要擴大政務任用要非常小心，要非常明確與縮小範圍，目前健保署、交通部觀光局與新竹科學園區是比較特例。

國民黨立委洪孟楷追問黃榮村，是否認為目前政府將擴大三級機關政務任用不適當？黃回說「是」，認為應該要比較謹慎縮小範圍。至於上任後要如何與行政院相互制衡？黃說，當然按照憲法所賦予考試院執掌，中心思想就是憲法。

對近來立院朝野都主張廢除考、監兩院，黃榮村說，當然知道廢考、監不只是執政黨從黨外時代以來的主張，但5月間獲蔡英文總統徵詢出任考試院長意願時，廢除考、監議題還不是這麼熱，當時沒有心理準備，最近才變成各黨團共識。