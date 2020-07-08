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高雄市議長補選 無黨團結聯盟3人要同進同出
高雄市議長補選，無黨團結聯盟的4位議員被視為是可能影響選局的關鍵少數，聯盟成員李順進今天上午表示，聯盟的3位議員有共識，會同進同出，最近會開個會討論一下。
高雄市議會有三個黨團，國民黨團有32人，民進黨團26人，無黨團結聯盟4人，另有時力2人、獨立運作無黨籍議員1人。
無黨團結聯盟成員有無黨籍李順進、朱信強、陳善慧和親民黨吳益政。
李順進今天被問到有關議長補選的事時表示，吳益政現在參選市長補選，很忙，所以面對議長補選，他們3位無黨籍的會開會討論，3人有共識，就是同進同出。
李順進說，已故議長許崑源治喪期間，許的太太林絲娛有來拜託他們，請他們支持國民黨推出的人選。
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