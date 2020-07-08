周弘憲：補強行政中立法 檢討公務員考績制度

考試院副院長被提名人周弘憲表示，公務人員嚴守行政中立，是最基本的倫理規範，行政中立法必須適切增修，加以補強。他也提出將檢討改進公務人員考績制度。

立法院臨時會本周將處理考試委員人事同意權案，全院委員會下午將安排周弘憲口頭報告與詢問。周弘憲報告的書面上午已經送達立法院。根據書面報告，周弘憲提出檢討公務人員考績法、公務人員行政中立法與公務人員保障法。

周弘憲在報告中指出，公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民，這是最基本的倫理規範。公務人員行政中立法也必須與時俱進，適切增修。他舉例，關於公民投票，整個公務人員行政中立法中只有第10條有相關規定，以至於在公投過程中出現疑似違反行政中立的行為，也無法可管。法律漏洞宜加以補強。

他也提到，公務人員考績應該信賞必罰，作準確客觀的考評，但長久以來社會各界對公務人員考績制度有很多批評，考績也是公務人員抱怨最多的人事管理事項，考績制度檢討改進是必須正視的課題。至於公務人員保障法，他提到建構完善的保障制度，才能讓公務人員無後顧之憂，留住人才。

周弘憲也提到，公部門人力由政務人員、常務人員與契約人員共同組成，政務人員是推動政策的關鍵力量，卻只有政務人員退職撫卹條例完成立法，政治人員法與政務人員俸給條例未完成立法，是人事法制上的缺憾。