蘇嘉全外甥涉弊案 藍黨團爆內部調查結果竟列密件

國民黨立委林為洲、孔文吉今在立法院舉行記者會指出，總統府秘書長蘇嘉全外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑遭調查4弊案，包括，制服、員工旅遊等也交由張仲傑自家親人承包，毫無避諱；內部調查結果屬實，卻仍被列為密件，不僅未懲處也未函送，直批根本是國王人馬系統性包庇。

張仲傑遭股東爆料，唐榮員工制服由其老婆在屏東開設的「小丑魚服飾」承作；而唐榮員工旅遊更由他的兒子張凱鈞的「巨群旅行社」承攬；長子張雁翔更曾參與公司物資採購標案；另針對紅雲公司三千頓個案銷售，金額高達1.6億元，也遭指簽辦程序不完備、未經會計處審核。

孔文吉指出，他去年曾在經濟委員會質詢指出，張仲傑遭檢舉，不到30歲從技術員九級跳升到總經理，年薪更破400萬，不僅沒有煉鋼、冶煉技術，決策管理也不知。張仲傑當上總經理後，不潔身自愛且貪得無厭，大、小採購親自向廠商拿回扣，且狠狠撈，每次回扣50到100萬元不等，且唐榮不鏽鋼公司的相關大小採購他都親自參與並收受回扣。

當時唐榮不鏽鋼公司代理董事長吳豐盛答詢表示，目前唐榮公司已展開查核，經濟部政風處也有調查，若張仲傑有不法，公司一定會處理。

孔文吉說，去年他質詢此事後，經濟部到現在沒有答覆、說明，官官相護，今年2月20日，經濟部用密件公文指出確有相關疏失，卻不來跟立委說明？分明是藐視國會。他也質疑，張仲傑當時是誰推薦的？為了討好蘇嘉全，把總經理給他，沒想到他不潔身自愛，吃相難看；而吳豐盛怠忽職守，也應立即下台撤職查辦。

林為洲質疑，吳豐盛上級是當時經濟部政次王美花，時任經濟部長沈榮津更身兼國營事業管理委員會主委，他們調查結果的公文列為密件，不公布也不處理，如今這些應該要負責的人全部升官了，這是結構性在掏空國家、國營事業，黨團會把屬實弊案移送檢調。