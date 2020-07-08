反嗆吳怡農第三彈？海軍籲想想八二三砲戰中的陸戰隊

民進黨智庫副執行長吳怡農昨日再度質疑「聯合登陸作戰」操演想定，強調演習劇本想定「需要符合入侵台灣的作戰邏輯」。海軍司令部上午表示，八二三砲戰就是最好例子，陸戰隊具備外島增援、應援與規復作戰任務，另如本島橋樑道路損毀，陸戰隊可由陸路、空中及海上垮作戰區增援應援作戰。

海軍陸戰隊日前「聯合登陸作戰」操演發生翻舟意外，民進黨智庫副執行長吳怡農在臉書上表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，更批「操演持續為了作秀、而沒有實際的國防用途」，引發軒然大波。蔡英文總統昨日下午親自回應，「吳怡農的這個說法，不盡公平。」

但吳怡農昨日緊接在臉書上再度發表看法，強調之前的短文引發了一些討論。每個人的角色跟位置或許不同，但他相信以上的出發點都一樣。他也表示，演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯。「我們的演習劇本與想定，需要符合入侵台灣的作戰邏輯。這樣的演習最能展現我們防衛國土的決心」。

有關外界質疑，聯合登陸作戰操演是否有必要？海軍司令部上午表示：八二三砲戰不就是最好例子，陸戰隊具備外島增援、應援與規復作戰任務，另如本島橋樑道路損毀，陸戰隊可由陸路、空中及海上垮作戰區增援應援作戰。