給考委的問卷已讀不回 時力：當年國民黨都還有人回

時代力量立法院黨團今天表示，黨團為了檢視考試委員被提名人而發出的問卷，至今將近一個月，仍無任何回應。黨團總召邱顯智表示，這些問題並不難回答，事關職責與改革，透過回答可確認被提名人適格與否，完全不能理解為何考試委員被提名人已讀不回，漠視該問卷。

邱顯智表示，問卷內容包括態度問題，如2018年發生警消特考舞弊事件，維持國家考試公平，應是考試院責無旁貸的任務，然而考試院一直未積極處理，直到上個會期都需把握考試院秘書長、考選部長來立院備詢，才有機會詢問。因此才在問卷詢問，如發生國家考試舞弊事件是否認為應重新舉辦考試、擔保考生權益等，結果考委被提名人竟然連回答都沒辦法做到，令人遺憾。

邱顯智說，相較2014年國民黨提名考試院委員時，尚有10位委員繳回問卷，現在民進黨政府所提名的考試委員，至今日就要進行審查了，竟然沒有一人回覆，原因到底是什麼？

時力黨團副總召陳椒華表示，問卷問題包含考試院廢止、國家考試出現弊端時的因應、是否支持過勞警消人員籌組工會、建立完善公務人員轉調制度、軍公職人員酒駕問題、考績制度的改善、公務機關帶頭聘用派遣人員但出現同工不同酬的勞權問題，以及環保團體提出某些被提名人，在公務機關審查會議擔任委員，卻也同時接受政府或是開發單位的委託計畫，可能會有利益衝突疑慮等，都是非常重要的。 因此對於所有被提名人噤聲，確實令人失望。