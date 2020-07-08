影／考委問卷已讀不回？　立委痛斥漠視審查

時代力量立院黨團於在6月 11 日發出考試委員被提名人問卷，藉以瞭解被提名人對職責的理解以及所秉持之態度。但自問卷發出至今將近一個月，仍無任何回應，針對此事，時力黨團於今天上午召開記者會，提出嚴正抗議。總召邱顯智表示，問題並不難回答，但事關職責與改革，透過回答更可確認被提名人適格與否，所以完全不能理解為何考試委員被提名人已讀不回，漠視該份問卷。

邱顯智說，今天立法院進行考試院人事同意權審查，時代力量於一個月前已將問卷提供給各被提名人填答，而問卷僅七題，考試院作為掌理全國國家考試之機關，至今卻仍無法回答。而問卷內容也包括態度問題，例如 2018 年發生警消特考舞弊事件，維持國家考試公平，應是考試院責無旁貸的任務，然而從 2018 年檢調介入調查開始，考試院一直未積極處理；究竟考試院預計如何處理、是否重新舉辦考試、作弊已考上者持續行使國家公權力如何解決、考生權益如何面對等問題，都需要考委表示態度。