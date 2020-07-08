聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／考委問卷已讀不回？ 立委痛斥漠視審查
時代力量立院黨團於在6月 11 日發出考試委員被提名人問卷，藉以瞭解被提名人對職責的理解以及所秉持之態度。但自問卷發出至今將近一個月，仍無任何回應，針對此事，時力黨團於今天上午召開記者會，提出嚴正抗議。總召邱顯智表示，問題並不難回答，但事關職責與改革，透過回答更可確認被提名人適格與否，所以完全不能理解為何考試委員被提名人已讀不回，漠視該份問卷。
邱顯智說，今天立法院進行考試院人事同意權審查，時代力量於一個月前已將問卷提供給各被提名人填答，而問卷僅七題，考試院作為掌理全國國家考試之機關，至今卻仍無法回答。而問卷內容也包括態度問題，例如 2018 年發生警消特考舞弊事件，維持國家考試公平，應是考試院責無旁貸的任務，然而從 2018 年檢調介入調查開始，考試院一直未積極處理；究竟考試院預計如何處理、是否重新舉辦考試、作弊已考上者持續行使國家公權力如何解決、考生權益如何面對等問題，都需要考委表示態度。
邱顯智指出，相較 2014 年國民黨提名考試院委員時，尚有 10 位委員繳回問卷，現在民進黨政府所提名的考試委員，到今天就在進行審查了，竟然沒有一人回覆，原因到底是什麼？且即使回覆審查時會回答，但一位委員詢答時間僅 15 分鐘，如何能詳盡瞭解被提名人對於各問題之理解程度。事實上，也有被提名人願意回答，那為什麼現在沒有人回答，難道是考試院院長提名人黃榮村要求其他被提名委員不必回覆？因此，時代力量再次正式呼籲，期望欲回答題目的被提名人，仍可表達對各項問題的態度，使立委能實質審視相關內容。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言