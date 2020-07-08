裝冷氣電哪來？ 黃士修：蘇揆只說裝 又沒說可吹

行政院長蘇貞昌昨表示，兩年內國中小全面加裝冷氣。以核養綠公投發起人黃士修從用電角度分析表示，「人家只說裝冷氣，又沒說你可以吹」。黃說，現在政府高層都相信，台灣不缺電也不缺綠電，似乎只要有愛，有台灣價值，就有電。

黃士修指出，全國中小學約有10萬間教室，每間教室20坪，冷房能力約需14KW，需兩台耗電功率2.2KW冷氣。經計算，裝設成本為10萬間*2台/間*5萬元/台=100億元；用電尖峰負載為10萬間教室*2台/間*2.2KW/台=440MW，將近一部燃煤機組。

從電費角度來看，黃士修表示，國中小全面裝冷氣每天耗電大約2.2度/小時*0.5（變頻因子）*4小時（最低）=4.4度/台；10萬間教室*2台/間*4.4度/台/天*80天(最低)=7040萬度。經計算每年電費為7040萬度*3元/度=2億元，將嚴重排擠教育預算。

黃士修說，台電指稱用電尖峰可靠太陽光電，而陽光最強的瞬間發電效率僅約60%，所以需要遠超過440/0.6=750MW裝置容量的光電板，大約需要1000公頃土地，得先把500座學校剷平，鋪滿光電板。

黃士修指出，台電沒說的是，已經進入除役程序的核一廠，最近每天都把全黑啟動用的氣渦輪發電機，突破100%功率運轉上線供電，更別提強行重啟中火燃煤機組，偽造供電綠燈的假象。

黃士修表示，希望行政院每天用公關帳號在小學家長臉書社團貼政令文宣的同時，也要教育小朋友「你們吹的冷氣是大人們的肺換來的，而且很快會輪到你們，請務必珍惜有限的健康，把握機會用功讀書」。