可能是末代院長 黃榮村：責任更為重大

考試院長被提名人黃榮村上午在立法院全院審查會被問到可能成為末代院長一事。他坦言接受提名時並沒有意識到此事，最近才意識到，但自己已經在做心理準備，也認為末代院長責任重大。

立法院全院委員會上午安排黃榮村口頭報告與詢問。他在報告中回應修憲廢考監的輿論，他說，任何有助提升憲政運作與政府效能的改革方案，絕對支持，不會有本位主義的思考。若完成修憲，如何讓業務不間斷並能有效推動，順利完成轉軌工程，必須在修憲過程中妥予設計，是未來考試院團隊無可迴避的使命。

黃榮村說，立法院啟動修憲程序，代表本屆考試院被提名人責任十分重大，未來將與同仁研擬完整配套方案，對憲政體制的變革做出最好的因應與準備，考試院的考銓保訓業務重要而繁雜，無論未來憲政架構如何設計，既有的功能仍需穩健運作，並持續精進。修憲完成之前，新的考試院團隊有責任優先推動業務改革，與行政院充分合作，讓考試院政策推動更符合現代政府需求。

民進黨立委鍾佳濱與民眾黨立委賴香伶都問起廢考監，他可能成為末代院長，甚至無法做完任期，是否有心理準備。黃榮村表示，剛開始接受提名時，自己並沒有特別意識到會成為末代院長，只知道要做一個改革的院長。最近因立法院各黨團修憲共識收斂出來，慢慢的自己已經有末代院長的心理準備，同時也覺得責任更為重大，或許更有可以去做的事情，要好好想一下。但他也表示，自己還沒完全想好。