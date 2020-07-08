親上火線說明大巨蛋 柯文哲：勇於承擔才沒讓錯誤循環

遠雄大巨蛋預計下周重發建照，全面復工在即。台北市長柯文哲今天親上火線說明大巨蛋變更建照。柯文哲以「公安標準、性能審查，向市民報告」為名，說明北市府重發大巨蛋建照。柯文哲說，大巨蛋是因為北市府勇於承擔，才沒有讓錯誤循環。

柯文哲今天說，大巨蛋這五年來，隨著軟硬體逐漸改善，大巨蛋符合安全標準。柯表示，大巨蛋這五年來，原本沒有地下室防火區劃，但市府審查後增加14個防火區劃、並增8個逃生梯、室內容留人數也從13萬7963人降至5萬9833人，優化消防救災動線。柯表示，大巨蛋當年的7項公安標準不變，隨著軟硬體逐漸改善，大巨蛋符合安全標準。

柯文哲今天率大巨蛋案相關的北市府一級首長，大陣仗召開大巨蛋變更建照記者會。柯文哲點出大巨蛋從2015年5月14日，被市府發現未按圖施工停工後的改變，柯文哲說，這五年來，大巨蛋園區經過七次都審、兩次環差審議、兩次防火避難性能審查，單單內政部防火避難就審了三年，都審環評會議都秉承公開透明，線上直播。

柯文哲表示，北市府的積極面對問題，大巨蛋才有機會改善，希望未來大巨蛋不僅是市民活動的中心，也代表新的城市文化，「面對問題、解決問題，而且是務實解決問題。」

至於大巨蛋未來可能引發的交通壅塞，柯文哲說，北市府已經要求大巨蛋基地內縮，保留幹線面積，另外，大客車的停放區也進行了調整。

柯文哲表示，甚至未來，北市府府也會針對大巨蛋的不合理條約重新議約，將過去簽訂的開發、營運權利金零等種種不合理條約，會以「超額利潤」方式處理，讓大巨蛋更符合公眾期待、符合BOT精神及公眾利益。

柯文哲說，面對大巨蛋爭議，他是發現問題、面對問題、解決問題，而且是務實地解決問題。從2014年上任以來，大巨蛋原則就是不讓步、刁難不放水，給市民安全一個安全、合法、合理的大巨蛋。

柯文哲表示，因為北市府勇於承擔，所以才沒有讓大巨蛋的錯誤循環，因為北市府積極面對問題，大巨蛋才有機會改善，希望未來大巨蛋不僅是市民活動的中心，也代表新的城市文化，面對問題、解決問題，而且是務實解決問題。