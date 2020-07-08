倒閉旅行社沒有競爭力？ 許淑華：林佳龍才需反省檢討

新冠肺炎疫情旅行業首當其衝，交通部長林佳龍卻針對旅行社說出「沒競爭力就退場」，讓外界批評林佳龍「補刀」，對苦撐的旅行業者造成二度傷害。立委許淑華今天在臉書發文，認為交通部協助旅行社措施不如預期，部長反而批評倒閉的旅行社沒有競爭力，林佳龍的說法，讓人無法苟同。

許淑華說，根據觀光局統計資料，今年1到5月來台國際旅客較去年減少379萬人，1月到6月共有20家綜合旅行社倒閉，粗估觀光產值少了1516億元。然而林佳龍在受訪時，卻說出旅行社倒閉是「市場洗牌、自認沒競爭力的退場」的註解，我們從疫情開始時，就不停地要求政府對於受疫情影響的產業提出紓困補助，避免相關產業於本次寒冬中受挫。

交通部雖從善如流協助觀光產業，在旅行社的部分提出六項補助，並且承諾會協助產業度過寒冬，但最終的結果卻不如觀光局預期，部分旅行社在本次疫情中倒閉，交通部長卻不思改進，發言內容更直指倒閉的旅行社是沒有競爭力，這樣的說法令人無法苟同。

若交通部長能認定旅行社是否有競爭力，那未來補助款的發放是不是會以「交通部長認為有競爭力的旅行社」優先？

目前推出的紓困3.0方案與過往的補助方案相似，然在過去的補助方式下，最終結果已證實無法遏止旅行社倒閉的浪潮，交通部應審慎思考這樣的補助方式是否有效，重新檢討現有政策，實質協助相關產業度過此次難關。