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呂太郎遭蔡英文喝斥 林為洲：川普不能叫大法官去白宮
蔡英文總統遭爆3月27日接見司改倡議團體時，在府內訓斥大法官呂太郎。國民黨團總召林為洲今再批，大法官要獨立負責解釋憲法、法令，確定提名後與總統不能有任何往來，美國總統川普也不能叫大法官去白宮，蔡應道歉，呂應請辭。
林為洲表示，司法院是獨立機關，就算立法院要審司法院預算，也頂多質詢司法院秘書長，不能要求司法院長或大法官備詢，這就是為了維持司法獨立；更何況大法官會議可彈劾總統，現在卻隨便遭總統召見，蔡總統與呂太郎回已經違憲。
林為洲表示，大法官地位極為崇榮，是中華民國法界權威代表，現在大法官可被總統叫去總統府，未來若小法官被總統叫去問案要不要去？大法官都這樣了，小法官要怎麼辦？既然全案已成羅生門，籲呂太郎應公布當天談話內容。
對總統府解釋，蔡英文總統是以呂太郎是司法院前秘書長身分召見，林為洲質疑，這就像法官還沒考上前做什麼事都可以，但考上法官後就要受法官法規範，不能把案件隨便公告周知，蔡總統與呂太郎難道不知道基本法律分際？這很荒謬。
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