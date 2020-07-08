推廢考監修憲遭阻？ 林為洲：國民黨內確有五權憲法派

總統府提名的監察院長與委員名單引發爭議，國民黨團釜底抽薪倡議要朝野4黨團推動廢除考試院與監察院。國民黨團總召林為洲上午表示，主張廢除考監兩院是因目前兩院工作內容不需要成立一個院級單位執行，否則反造成工作困難。

林為洲表示，目前廢考、監修憲案約有3種版本，第一就是直接廢除考、監兩院，將兩院現有職權移給行政院與立法院；一是凍考、監，就是單位先留著，但職權分發出去；或是任務型國代做法，這一屆便最後一屆，之後職務就分出。

林為洲說，3個廢考、監修憲案版本中，直接廢除還是主流，國民黨立委吳怡玎目前擬具的就是這個版本。

至於國民黨對廢除考試院與監察院看法，林為洲指出，國民黨開過黨團大會，也與黨中央討論過，廢考、監議題尊重黨團自主，黨中央沒有特定立場；黨團尊重個別委員提案權，所以也是開放的，不會阻止黨籍立委連署相關修憲案。

不過林為洲也坦言，目前國民黨內還是有「五權憲法派」，不想廢除考試院與監察院。

對於下周將展開的監委人事同意權案，林為洲說，這次監委被提名名單有引發爭議的院長被提名人陳菊、有蓋違建的監委被提名人，國民黨團會參與同意權行使審查，到議場去質問，最好把他們問倒，之後要怎麼表達訴求就是戰術的部分。