【今日最政點】立院審查考委人事 還有誰不適任？

一、立法院今天將行使考試院正、副院長黃榮村、周弘憲人事同意權全院審查會。

鑑於國民黨團上周突襲占領議場展開議事對抗後，民進黨團昨天下午起安排黨籍立委在議場門前「安全看管」，確保院會能順利進行，平順走完臨時會議程。國民黨團則將焦點放在下周的監察院人事同意權。

考試院人事同意權案部分，今天舉行全院委員會公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

立法院今天將審查考試院正副院長被提名人，昨先對考試院人事同意權案召開公聽會，其中，陳慈陽、何怡澄兩位考委被提名人遭學者點名不適任。前大法官許玉秀表示，現任大法官蔡宗珍任考選部長時，推動法律人員考訓改革的困難重重，並遇到兩個考試委員力阻，一個是考試院副院長李逸洋，另一個就是陳慈陽。

二、前總統馬英九出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1140週年紀念三獻大典」

港版國安法日前通過實施，前總統馬英九槓上蔡政府批評，民進黨政府的國安五法跟港版國安法是「不遑多讓」。蔡英文總統昨天表示，不解馬英九的說法；如果港版國安法的實施對國家造成傷害或不合理現象，「我們會考慮反制措施」。

立法院長游錫堃昨天也加入戰局，他在接受廣播專訪時表示，馬總統如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心港民的前途，「現在應該少講話」、「真的要多多看國際新聞」。

馬辦事後再嗆，中共的港版「國安法」爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？