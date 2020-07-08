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孫大千：蔡英文應拿出訓誡大法官的魄力來推動司法改革

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千說，蔡英文總統應該拿出訓斥大法官的魄力來推動司法改革。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，蔡英文總統應該拿出訓斥大法官的魄力來推動司法改革。圖／取自孫大千臉書

大法官許玉秀爆料，蔡英文總統與公民團體會見時，曾當面訓斥大法官呂太郎。前立委孫大千在臉書表示，台灣基層民意代表最常上演的戲碼，就是當著陳情民眾的面，把主管官員叫過來痛罵一番，一方面顯示官威，一方面宣洩民怨。難道，蔡英文現在也只能用這樣不入流的障眼法來蒙混過關嗎？

孫大千說，與其用訓誡大法官，來做為自己的遮羞布。不如認真的向台灣人民說明，司法改革這句話，喊得這麼響，改了這麼久，為什麼到現在，成果仍然是非常有限。

孫大千批評，下著大雨，當著民團的面，把大法官叫來訓誡一番。這樣做真的符合憲法體制中的總統權限嗎？台灣人民要到什麼時候，才能夠不用再因為恐龍法官的恐龍判決而忍耐、畏懼、憤怒呢？

孫大千說，蔡英文如果可以拿出訓誡大法官的魄力，來認真推動司法改革，現在的情況會不會變得比較好一點？如果具有阻礙司法改革嫌疑的人士，都可以被提名擔任考試委員，蔡英文是真的有決心要推動司法改革嗎？

司法改革 大法官 孫大千 蔡英文 恐龍法官 公民團體

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