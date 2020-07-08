李逸洋批大法官蔡宗珍 曾讓試院代表丟臉

立法院今天將審查考試院正副院長被提名人，昨先對考試院人事同意權案召開公聽會，其中，陳慈陽、何怡澄兩位考委被提名人遭學者點名不適任。前大法官許玉秀表示，現任大法官蔡宗珍任考選部長時，推動法律人員考訓改革的困難重重，並遇到兩個考試委員力阻，一個是考試院副院長李逸洋，另一個就是陳慈陽。

陳慈陽回應說，他在考試院參與院內因應司改「落實法律專業人員學、考、訓、用相關決議協調會議」的會前會，會議僅有兩次，均持肯定態度，從未表示反對意見，不實說法，令人遺憾與不解。

李逸洋表示，許玉秀的說法嚴重悖離事實。他指出，考選部提出的司改規畫案，未曾表達反對意見、也不曾就司改方案有個人主張，完全依照考試院司改會前會的決議執行，反而是蔡宗珍私下提出考試規則修改案給其他院代表，唯獨考試院代表手中沒有資料，讓考試院代表及幕僚參與司改會議當場丟臉，感受絲毫未受尊重。

李逸洋說，蔡宗珍提出的改革案，他因為尊重多數考委意見，沒有採行，就被冠上反改革汙名。

考試院副院長李逸洋批評，大法官蔡宗珍（圖）在考選部期間，曾讓考試院代表及幕僚參與司改會議當場丟臉。圖／聯合報系資料照片

此外，世新大學通識教育中心副教授桂宏誠說，何怡澄被提名是適用「學識豐富、特殊著作或發明」此款提名資格，但提出的研究成果，幾乎都不是獨自完成，十九篇和他人共同掛名的著作中，僅一篇列名為第一作者，六篇列名為通訊作者，顯示何怡澄獲得提名，有外界所不知的理由，何怡澄不符法定資格條件，應自行退出被提名。

民進黨立委范雲替何怡澄背書說，檢視何的期刊論文，符合學界TSSC、SSCI的高標。民進黨團書記長鍾佳濱也表示，黨團知悉何怡澄的狀況。

范雲說，她自己是社會學背景，反問提出質疑的學者是政治學背景，「這些論文，讀得懂嗎？」怎麼知道沒有特殊學術貢獻？如此評論似乎太任意性，令人遺憾。

國民黨團總召林為洲說，會彙整專家學者提出不適當提名理由，在審查會上向考委被提名人出考題，不給閃躲或迴避的空間，但人事案重點仍會放在監委被提名人上。