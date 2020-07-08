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又失言？林佳龍：讓沒競爭力旅行社退場

聯合報 / 記者林麗玉曹悅華／台北報導
台北市長柯文哲（左）、交通部長林佳龍（中）與衛福部長陳時中（右）昨天同搭台北雙層觀光巴士推銷旅遊。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
台北市長柯文哲（左）、交通部長林佳龍（中）與衛福部長陳時中（右）昨天同搭台北雙層觀光巴士推銷旅遊。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

疫情影響，旅行社傳出倒閉潮。交通部長林佳龍昨天表示，觀光旅遊業要轉型，人助也要自助，市場剛好可經這次疫情重新洗牌，讓沒有競爭力的業者逐步退場。他還說，只要做好員工權益保障，交通部尊重市場機制，由業者自己評估所做的決定。

林佳龍在端午連假時曾失言說要「做聰明用路人，趨吉避凶」引發批評，昨天「市場盤整、重新洗牌」說再被認為是失言。林佳龍昨晚在觀光業者群組澄清說，自己並沒有主張某家企業有沒有競爭力，作為觀光主管機關首要之務是保障受雇勞工應有的權益，其次是維持產業秩序，防止瞬間崩盤；面對旅行社倒閉潮，自己身為主管機關首長，該定調的正是這些分際與責任。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁認為林佳龍是無心之過，因為從紓困到振興，林佳龍一直很幫旅遊業，近期他跟部長說旅行社已經快活不下去，部長允諾紓困，所以應該不會刻意講說體質不好的旅行社要淘汰。

不過蕭博仁呼籲，八月後紓困一定要繼續做，不然旅行社人才一定會流失，再好的人也留不住。尤其是大間旅行社，每個月可能都要好幾千萬甚至上億的營運成本，若不趕快將補助兌現，恐無法繼續撐下去。另外，邊境也該趕快開放「這才是業界真正反彈的事」，現在英國免隔離，台灣也應互惠。

林佳龍昨天與台北市長柯文哲、衛福部長陳時中一同搭乘雙層觀光巴士行銷北市觀光。林佳龍說，疫情爆發至今，防疫紓困到振興，這半年觀光產業有挺住，但國際疫情嚴重，未來如何變化？在國境嚴管、國內鬆綁下，希望透過國旅帶動旅遊商機。

林佳龍提到，交通部推動紓困三點零就是針對有心留在觀光產業、新升級的業者，可以接受補助，至於覺得自身無競爭力的業者，可以逐步退場。交通部身為觀光主管機關，會讓整個過程較平順，就是維持好產業秩序，不要崩盤。

對於宜花東離島住房一房難求，遭批評補助看得到吃不到？林佳龍說，市場有其供需，一開始大家會想去宜花東、墾丁、離島，但這些地方住房滿了，自然就會往中北部跑，建議若宜花東等住房滿了，可以選擇到中北部、大都會旅遊，他還推薦到台北、台南、高雄等有雙層觀巴的的城市深度旅遊，住星級飯店，不用人擠人，享受如同出國。

林佳龍 旅行社 疫情 競爭力 柯文哲

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