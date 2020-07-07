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許章潤被抓 讓江啟臣想起胡適與蔣中正的一段過去

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／取字江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣。圖／取字江啟臣臉書

「紐約時報」報導，中國大陸知名法學家、清華大學法學教授許章潤7月6日上午遭到10多名警察從家中帶走。國民黨主席江啟臣表示，許章潤對於中共的批判是否正確、客觀，歷史自有公斷，希望中共當局能以更包容與開放的態度，讓學者在學術研究及針貶時政上無後顧之憂。而他也提到，許的事件讓他想到胡適與先總統蔣中正的一段故事。

江啟臣表示，許章潤在去年初就因為撰文，警告中國大陸「文革捲土重來」、「極權政治全面回歸」，公開呼籲「保衛改革開放」，還提出立即停止個人崇拜等建議，遭到清華校方停職調查，調查期間停課、停止科研活動、停止招生，並免除一切職務。

江啟臣說，但許章潤仍不斷撰文批評時局，並且在隨身包中放了一把牙刷、幾條，為被警察帶走預先準備。而不幸地，他的預言在周一成真，「這讓我想起胡適與先總統蔣中正的一段往事」。

江啟臣指出，1958年4月，胡適在台灣就任中央研究院院長，召開院士會議。蔣中正給足面子，攜陳誠副總統親自出席，現場冠蓋雲集。蔣致詞時說，「我對胡先生，不但佩服他的學問，道德品格我尤其佩服。不過關於提倡打倒孔家店。孔家店不應該被打倒，因為裡面確有不少很有價值的東西。」

胡適致答詞時回應，「承總統對我如此的稱讚，實在不敢當。不過對於打倒孔家店一事，恐怕總統是誤會我的意思。我所謂的打倒，是打倒孔家店的權威性、神祕性，世界任何的思想學說，凡是不允許人家懷疑的、批評的，我都要打倒。」

江啟臣說，根據後來公布的「蔣介石日記」，蔣中正將這件事情視為「求全之毀」、人生最大「橫逆」之一，但胡適的風骨、蔣中正的克制，至今仍傳為佳話。

江啟臣強調，學術自由和言論自由是社會良心的重要支柱，也是進步社會所必需的要素。今日的中國大陸已經是區域強權，但如果想要再進一步，而且不以力服人的話，勢必往自由、民主、人權與法治等多元發展靠攏。

江啟臣相信，在華人社群中，有許多人和他一樣，希望中共當局能以更包容與開放的態度，讓學者在學術研究及針貶時政上無後顧之憂。

江啟臣說，許章潤對於中共的批判是否正確、客觀，歷史自有公斷。但如果中共當局僅指控許章潤嫖妓，便動用10餘名警察前往逮捕一位手無寸鐵的學者，顯然不成比例，也因此導致外界的諸多政治猜疑。在尚未看到中共當局公布的「犯罪」證據前，這樣的猜疑很可能會一波接著一波。

江啟臣表示，他和關心許章潤的各方人士一樣，將密切關注案件的發展。同時，我希望台海兩岸能分別在自由、民主、人權與法治上，保持進步的動力，這將對台海和平有非常正面的幫助。

江啟臣 中共 胡適

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