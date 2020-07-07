陳隆翔公布約詢錄音譯文 2監委反批：斷章取義

偵辦曲棍球協會人員涉嫌侵占公款案的台中地檢署檢察官陳隆翔遭監察院彈劾，日前獲司法院職務法庭判決不受懲戒後，陳將監委約詢過程的錄音譯文公開，張貼在檢察官論壇。監委高涌誠、蔡崇義今天表示，陳隆翔在獲判不受懲戒後，公布被約詢錄音譯文，不但內容未經法庭勘驗，且斷章取義，導致真實遭受扭曲，非真實全貌。

高涌誠、蔡崇義發出新聞稿表示，在審理彈劾案的職務法庭準備程序中，監院曾請求法庭勘驗約詢筆錄錄音檔，證明高涌誠在約詢時，並未說過「本件調查案，就是段宜康委員所提出，難道我們不用給他交代嗎」、「為了使曲棍球案能翻案重啟偵查，我們想了很多方式，只好以承辦檢察官違法失職為由，進行彈劾」等話。

高、蔡兩位監委指出，陳隆翔曾當庭向法官表示，同意高涌誠主張在約詢過程中沒有講上開言論，因此未行勘驗約詢錄音檔程序，這部分都有公開庭筆錄；陳隆翔先同意不勘驗音檔，後又自行將其斷章取義公布的行為，導致民眾嚴重誤解，也讓司法誠信受創，實不可取。

兩位監委說，職務法庭雖判決陳隆翔不受懲戒，但判決理由清楚指出，陳隆翔在緩起訴處分書漏未論載此部分犯罪事實及罪名，明顯有疏失，證明對陳隆翔提出彈劾並非無據。

兩位監委表示，監院第一次約詢陳隆翔，重點在釐清緩起訴書中載明的疏漏，蔡崇義以資深刑事法官經歷，依緩起訴書所載的事項向陳隆翔詢問，之後也就該案卷證指正偵查不當的行政缺失逐一詢問，並於調查報告中詳細列出；對於有心人士刻意扭曲片段口語，混淆視聽，實感遺憾。