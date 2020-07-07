吳怡農、林飛帆相繼打臉蔡英文 葉元之：年輕世代反撲

民進黨智庫副執行長吳怡農在臉書上表示，軍隊的訓練，長期以來大多是為了「表演需求」，民進黨副秘書長林飛帆日前也不贊成監察院副院提名黃健庭。新北市議員葉元之今晚表示，這是年輕世代對蔡英文總統的大反撲。

葉元之說，蔡英文是靠操作反中、撐香港，獲得廣大年輕人支持，但其實大家都看得出來，蔡英文今才說必要時會考慮給予反制措施，但港版國安法已經通過這麼多天，很多政府都採取行動，像是加拿大宣布暫停與香港間的引渡協定。

葉元之表示，現在政府要具體拿出措施或是提醒國人，譬如出國到跟中國有引渡條的國家有什麼風險，不是選前一直靠反送中情節當選，選後卻沒有具體作為，慢慢年輕人會看清楚，這是打嘴砲、講幹話的政府。

葉元之指出，現在很多年輕人發現，畢業後找工作等方面沒有得到政府很好的照顧，大家逐漸會回到生活現實面，比較會考量到自己的生活，對那些意識形態比較唾棄。

民進黨各派系動得很厲害，葉元之也說，蔡英文第2任開始沒多久，民進黨內很多人都開始公開挑戰她，照理說總統兼主席非常有權威，為什麼都會出來挑戰她，很多人已經在思考接下來權力分配，不是那麼理蔡英文。

葉元之表示，照理講蔡英文提的內容，很多人都會幫她說話，但現在都是出來唱反調，因為民進黨派系多，對於蔡英文身邊的掌權者，特定派系都很不滿。