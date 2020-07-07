當面訓斥大法官遭證實 國民黨：蔡總統應向國人道歉

國民黨今天表示，前大法官許玉秀爆料，蔡英文總統與公民團體會見時，曾命令大法官呂太郎向她報告修法事宜，並當面訓斥，總統府第一時間回應「憑空指控」，但當天在場的民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民已經證實確有其事，總統府應該為蔡英文總統辯解說謊公開道歉，蔡總統也應該為破壞憲政分際、不尊重大法官職權向國人道歉。

國民黨表示，蔡總統作秀給公民團體看做過頭，原本蔡總統想要展現推動司法改革的決心，但不假辭色地喝斥現任大法官的一幕，反而讓外界更加質疑司法機關的中立、客觀性，也讓社會大眾懷疑民進黨推動司法改革的真實性。

國民黨強調，不論呂太郎過去擔任司法院秘書長期間有任何問題，現在呂已經身為大法官，本應超然獨立行使職權，卻未能堅守行政中立及憲政分際，只能屈服於當權者的壓力，當大法官對當權者如此卑躬屈膝時，台灣人民如何能相信我國的司法能超然獨立？如何相信我國司法機關不會只為特定政黨或人士服務？如何相信人民的權益能在司法的最後防線上獲得保障？

國民黨表示，請蔡總統與總統府不要避重就輕，當天是如何訓斥司法院秘書長與大法官，應公開透明公布真實的對話內容，並向社會大眾道歉，還給我國司法體制的獨立性及中立性一個公道。