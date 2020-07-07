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港國安法可要求台灣組織交資料 國民黨：不樂見

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。本報資料照片
國民黨主席江啟臣。本報資料照片

港版國安法第43條施行細則，出現要求台灣政治性組織或代理人需提供香港警務處處長所需資料，若不遵從或給予不完整資料，可判處罰款或監禁之規定。國民黨晚間發出聲明表示，此細則不應影響台港民間交流，更不能阻礙台港官方互動。國民黨不樂見該細則規定，呼籲港府審慎處理。

國民黨表示，台灣是自由民主的社會，與外國或其他地區交流難免涉及個別政治主張，而且自中國大陸人大草擬港版國安法以來，已多次公開聲明支持香港民主，捍衛香港高度自治，維護香港司法獨立，前述立場絕不改變。

國民黨也指出，針對蔡英文總統今天下午受訪談話，以總統之尊，行民進黨主席之事，動輒要求在野黨表態、檢討在野黨、修理卸任總統；民進黨政府的國安修法確實有定義不清，容易陷人於罪，國民黨對此的立場不變，將站在保障人權、預防民主倒退的基礎上，持續為民眾監督政府。

國民黨認為，蔡英文身為中華民國的元首，面對這樣的情勢變化，只會找國民黨轉移焦點，卻拿不出務實可行的辦法，令人不解與遺憾。

國民黨也說，陸委會派駐台北經濟文化辦事處處長因為兩岸關係急凍，已兩年無法赴任，現加上港版國安法正式實施，未來赴任希望恐更渺茫，而且港版國安法的規定將讓台港官方關係持續惡化。處理對外關係、保障國人在海外權益，皆為中央政府職權，蔡總統及其執政團隊應盡速恢復過去「挺香港」的積極態度，並提出切實有效的因應之道，否則國人將再次失去對蔡政府的信任。

港版國安法 全國人大

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