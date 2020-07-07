遭指阻擋蔡宗珍改革案 李逸洋：子虛烏有

立法院今天進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會，出席公聽會的前大法官許玉秀表示，考試院副院長李逸洋在大法官蔡宗珍擔任考選部長任內，阻擋推動「法律專業人員學、考、訓、用」改革。李逸洋今天強調，許玉秀的說法嚴重悖離事實。

李逸洋晚間發布新聞稿指出，從未對考選部提出的司改規畫案表達反對意見，也不曾有其個人主張。李逸洋表示，身為擔任考試院參與司改協調會議的代表，他完全依照考試院司改會前會的決議執行；反而是蔡宗珍未經過會前會，也沒有跟其他代表打招呼下，私下提出考試規則修改案給其他院代表，唯獨考試院代表手中沒有資料，讓考試院代表及幕僚參與司改會議在會議中當場丟臉，感受絲毫未受尊重。

李逸洋說，考試院副院長的主要任務是主持全院審查會，考試院各部會首長應針對重大政策或法案在全院審查會議前進行溝通，但是他與蔡宗珍共事將近3年，幾乎不曾前來溝通過。

李逸洋表示，蔡宗珍所謂的改革，第一個是堅持為強化核心職能，高考專業科目由6科改為4科、普考由4科改為3科，刪除特殊性質專業科目，留下的是普遍性質專業科目。但他認為，此舉非但無法強化核心職能，反而窄化專業領域，導致人才平庸化；另外減少考科也勢將衝擊教育端，造成學界恐慌。在這個案子上，他尊重多數考委意見，沒有採行就被冠上反改革汙名。

李逸洋提到，改革方案第二個重點是廢除上校以上軍官轉任文職考試，蔡宗珍未充分溝通就逕自提案，引起非常大的風暴，全院審查會時驚動國防部長、退輔會主委、海巡署署長率領多位高階將領列席，這是考試院成立90年以來從未曾有過。

李逸洋表示，軍方很多高階人才必須限齡退役，如果轉任文職，平均還有10年可以貢獻專業知能，例如國防部戰略規劃、對美採購都是軍職轉文職的人才所承擔，廢除此項考試將不利於人才留任及國防發展。他說，此項提案不妥，審查會最後沒有讓考選部過關，成功化解軍文對立的危機。

李逸洋也說，2018年高普考最後一天，北北基因為颱風來襲宣布當天下午4點停班停課，但是尚有兩個科目沒完成，必須要到晚間7點10分才結束。依照「國家考試偶發事件處理辦法」規定，必須由典試委員長會同考選部決定後續處理，但蔡宗珍當時拒絕與會，僅由常務次長及主管同仁出席，並決定不停止考試。7點10分時風雨交加，考選部緊急安排小巴送考生到捷運站，李逸洋等人一直到8點多，送走最後一位考生才離開，身為考選部長，蔡宗珍不曾現身。

李逸洋表示，他在擔任副院長期間，對於蔡宗珍未經深思熟慮、充分溝通所製造的問題，一直盡心盡力幫忙善後；許玉秀所稱阻撓改革、叫來訓話，皆為子虛烏有，完全不實。