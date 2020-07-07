前大法官指曾阻擋司改 陳慈陽：遺憾與不解

立法院今進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會。前大法官許玉秀表示，考委被提名人陳慈陽身為現任考委，曾在現任大法官蔡宗珍任考選部長任內，阻擋考試院推動「法律人的養成、考試和專業訓練」相關改革。陳慈陽晚間發布聲明，澄清這是不實言論。

陳慈陽表示，作為法律教授每年看到學生整年都在考律師、司法官、公證人及高考法制人員，且考科類似，讓法律人一再浪費生命中精華時間在國家考試上，認為這是對國家人才的一種重大傷害，且阻礙國家之發展。

陳慈陽說，學習德國合一的考試是進步的做法，唯一不足的是公證人及高考法制人員仍未納入，希望下階段改革能針對此部分加以討論。他在考試院參與院內因應司改「落實法律專業人員學、考、訓、用相關決議協調會議」會前會的會議僅2次，且均持肯定態度，從未表示反對意見。

陳慈陽說，許玉秀對此不實說法未經查證，就在今日公聽會傳播，實令人遺憾與不解。