快訊

非選第一題沒有答案？對109指考生物的一些建議

【今日精摘】全台中小學都要裝冷氣了 海陸意外後續調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前大法官指曾阻擋司改 陳慈陽：遺憾與不解

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

立法院今進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會。前大法官許玉秀表示，考委被提名人陳慈陽身為現任考委，曾在現任大法官蔡宗珍任考選部長任內，阻擋考試院推動「法律人的養成、考試和專業訓練」相關改革。陳慈陽晚間發布聲明，澄清這是不實言論。

陳慈陽表示，作為法律教授每年看到學生整年都在考律師、司法官、公證人及高考法制人員，且考科類似，讓法律人一再浪費生命中精華時間在國家考試上，認為這是對國家人才的一種重大傷害，且阻礙國家之發展。

陳慈陽說，學習德國合一的考試是進步的做法，唯一不足的是公證人及高考法制人員仍未納入，希望下階段改革能針對此部分加以討論。他在考試院參與院內因應司改「落實法律專業人員學、考、訓、用相關決議協調會議」會前會的會議僅2次，且均持肯定態度，從未表示反對意見。

陳慈陽說，許玉秀對此不實說法未經查證，就在今日公聽會傳播，實令人遺憾與不解。

考試院 大法官 高考

延伸閱讀

法官論壇要呂太郎自請下台 轟大法官卑躬屈膝

【重磅快評】蔡英文兇了大法官 司改團體只開心3個月？

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

喝斥大法官？蔡總統：沒有斥責 該有的尊重和禮貌都有

相關新聞

法官論壇要呂太郎自請下台 轟大法官卑躬屈膝

前大法官許玉秀投書指蔡英文總統曾在3月找大法官、司法院前秘書長呂太郎到面前「斥喝」，引發憲政分際疑慮，雖然在場的兒童權益...

遭指阻擋蔡宗珍改革案 李逸洋：子虛烏有

立法院今天進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會，出席公聽會的前大法官許玉秀表示，考試院副院長李逸洋在大法官蔡宗珍擔任...

高雄市議長補選 民進黨團3人登記參選

民進黨祕書長林錫耀勸退登記參選高雄市議會議長補選的民進黨議員黃明太、鄭光峰之後，民進黨團今天下午5點之前再受理第二次登記...

前大法官指曾阻擋司改 陳慈陽：遺憾與不解

立法院今進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會。前大法官許玉秀表示，考委被提名人陳慈陽身為現任考委，曾在現任大法官蔡宗...

考試院人事案8日起審查 綠委先排班守議場

立法院10日將進行考試院人事同意權案投票，民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今天說，盼臨時會議程平順，為避免不必要的壓力，因此...

旅行業沒競爭力就退場？議員酸：被市場淘汰的前市長

疫情衝擊重創旅遊業，國內不少旅行社出現裁員、倒閉潮，交通部長林佳龍今早表示，觀光產業轉型，也要有退場機制，恰好可用疫情洗...

馬英九基金會：是蔡總統對於民主的意義與價值不夠理解

針對蔡英文總統說，無法理解前總統馬英九對《國安五法》與《反滲透法》的批評，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，蔡總統當然很...

協調高雄市議長補選？王金平：有小幫忙但不好意思講

高雄市議長補選，國民黨經假投票後推出市議員曾麗燕。對於議長選情，立法院前院長王金平下午參加台北聖興天后宮揭匾儀式受訪指出...

【重磅快評】蔡英文兇了大法官 司改團體只開心3個月？

正當立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商、司改團體力爭陪審參審一併試行之際，前大法官許玉秀爆料，蔡總統曾命令大...

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

前大法官許玉秀日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來喝斥，府方回應，許並不在場，一切是憑空指控。民...

喝斥大法官？蔡總統：沒有斥責 該有的尊重和禮貌都有

前大法官許玉秀為文指控蔡英文總統「喝斥」大法官，蔡總統表示，「這位前大法官並沒有在現場」，這個場合是民間幾個團體來請見，...

黨產會：同意國民黨出售房地款項支付資遣

黨產會今天上午召開委員會，許可國民黨動支出售位在高雄鹽埕區、台東縣長濱鄉、花蓮縣吉安鄉及嘉義市東區房屋土地所得1872萬...

熱門新聞

盧秀燕向中央示警 中市居家檢疫暴增到1800人

孫大千要陳其邁回答 誰當選市長會帶「阿舅」回來

喝斥大法官？ 民團還原現場「蔡總統談司改確實有上火」

蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

吳怡農砲漢光 國防部：不實評論將傷害國軍勤練官兵

澳洲疫情告急！維省單日確診191人 墨爾本宣布封城

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。